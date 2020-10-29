射箭／看到形象照成果 雷千瑩感恩讚嘆

匯集10種運動名將的東奧中華代表團新視覺，今天在中華奧會主辦的運動經紀論壇上首度曝光，主角之一的射箭好手「雷母」雷千瑩以「震撼」形容第一次看到成品的心情，明年東京奧運將成奧運「三朝元老」的她有感而發說，很珍惜這次機會，「感恩讚嘆，自己能在那拍照。」

中華奧會副秘書長吳國譽提到，選手個人形象的操作、配套和相關訓練都是運動產業重要一環，「國外的運動明星都是這樣子，為什麼我們沒有？」他認為，除要正視運動經紀的重要性，選手值得更好對待，這次和專業團隊合作的形象照是多方嘗試的第一步，跨界合作第一步雖不容易，但總歸有了起頭。

中華奧會和台北市立大學教授王家玄合作，為10名已取得或很有機會拿到東京奧運門票的選手拍攝形象照，體操「鞍馬王子」李智凱、「舉重女神」郭婞淳、射箭「雷母」雷千瑩、射擊「證件妹」吳佳穎、游泳「蝶王」王冠閎、「羽球王子」王子維、空手道「小清新」文姿云、田徑「黃金右臂」鄭兆村、桌球「一哥」林昀儒和拳擊女將林郁婷成代表。

10名選手5月底和6月初在專業團隊指導下完成拍攝，過程要模擬情境展現獲勝時的欣喜，雷千瑩笑說她和吳佳穎還被賦予任務，在王冠閎拍照時在旁炒熱氣氛，她有感而發說：「以往比較少運動行銷，這次非常重視，很珍惜這機會，可以展現不一樣的這一面。」