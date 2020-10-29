快訊

金馬導演張毅傳病危 影后楊惠姍哀慟：求菩薩分一點苦給我

本月第廿度 共機運九通信對抗機擾我西南空防

網球／約克維奇放眼6度年終世界第一 追平山普拉斯紀錄

中央社 / 維也納28日綜合外電報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

塞爾維亞球星約克維奇今天打進維也納網球公開賽8強賽，目前手握5度年終世界排名第一的他，力拚今年世界冠軍寶座，希望一舉追平前美國球王山普拉斯6度世界第一的紀錄。

約克維奇（Novak Djokovic）今天在維也納網球公開賽16強賽，以7比6 (13比11)、6比3擊敗克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric）後，順利挺進8強賽事。只要西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）在下個月不以外卡身分參加蘇菲亞網球公開賽，約克維奇將確保年終世界排名第一寶座。

如果33歲的約克維奇11月1日在維也納公開賽封王，他將確保追平山普拉斯6連霸的里程碑，不論納達爾是否參加在保加利亞舉行的蘇菲亞公開賽

約克維奇今年戰績到目前為止是39勝、2敗，他在2011年、 2012年、2014年、2015 年及2018年共5度拿下年終世界排名第一。

他和瑞士名將費德勒（Roger Federer）、納達爾目前都是5度拿下年終世界排名第一。

山普拉斯（Pete Sampras）從1993年到1998年，連續6年拿下年終世界排名第一。

約克維奇25日表示：「山普拉斯是我小時候的偶像，如果（我）能6度拿下年終世界第一，追平他的紀錄，那將是令人驚奇的事。」

納達爾 Roger Federer

延伸閱讀

網球／小白球也行！ 納達爾高球賽並列第6

聖彼得堡網賽／拿納達爾當目標 俄好手地主封王

網球／法網榮耀回歸 納達爾博物館添光輝

法網／納達爾13冠 墨瑞：永遠無法超越

相關新聞

東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧...

網球／名人堂球迷票選 澳洲野兔拔頭籌

兩度大滿貫得主「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）成為最受球迷喜愛的「準名人堂」球星，他在2021年名人堂...

法國再祭防疫封鎖令 職業賽事可持續舉行

法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（RoxanaMaracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽...

射箭／看到形象照成果 雷千瑩感恩讚嘆

匯集10種運動名將的東奧中華代表團新視覺，今天在中華奧會主辦的運動經紀論壇上首度曝光，主角之一的射箭好手「雷母」雷千瑩以...

網球／約克維奇放眼6度年終世界第一 追平山普拉斯紀錄

塞爾維亞球星約克維奇今天打進維也納網球公開賽8強賽，目前手握5度年終世界排名第一的他，力拚今年世界冠軍寶座，希望一舉追平...

桌球／終於可以練球 鄭怡靜赴大陸比賽仍需依規定隔離

人在中國隔離滿7天的桌球一姐鄭怡靜，滿心期待明天將可迎來「解封」出關練球，不料搞了半天竟是誤會一場，因為除官方安排練球時...

網球／日本一哥錦織圭肩傷未癒 宣布退出本季賽事

日本網球好手錦織圭宣布，因為9月法國網球公開賽時右肩受傷疼痛，至今尚未完全恢復，退出本季賽事

足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後，今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽，球隊0...

足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅...

全運會明年在新北 電競首納賽事

暌違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，市長侯友宜昨天宣示明年是新北運動年，且把選手定位為「全國奧運選手」，開幕式希望...

全大運／郭婞淳考慮跳級：多一點刺激

下周將在109年全大運進行今年最後一場比賽，「舉重女神」郭婞淳昨天先為故鄉台東站台，擔任109年全國身心障礙運動會特別嘉...

維也納網賽／想戴王冠過年 小約只差一步

相隔13年重返維也納公開賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天直落二拍下同胞克拉伊諾維奇，離生涯第6次「年終球王」只差一步...

熱門新聞

日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

NBA／網友巧遇訓練中湯普森 林書豪也在比賽鬥牛行列

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

NBA／喬丹女婿赴台隔離訓練 動態暗示計畫挑戰SBL

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。