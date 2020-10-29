網球／約克維奇放眼6度年終世界第一 追平山普拉斯紀錄

塞爾維亞球星約克維奇今天打進維也納網球公開賽8強賽，目前手握5度年終世界排名第一的他，力拚今年世界冠軍寶座，希望一舉追平前美國球王山普拉斯6度世界第一的紀錄。

約克維奇（Novak Djokovic）今天在維也納網球公開賽16強賽，以7比6 (13比11)、6比3擊敗克羅埃西亞選手柯里奇（Borna Coric）後，順利挺進8強賽事。只要西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）在下個月不以外卡身分參加蘇菲亞網球公開賽，約克維奇將確保年終世界排名第一寶座。

如果33歲的約克維奇11月1日在維也納公開賽封王，他將確保追平山普拉斯6連霸的里程碑，不論納達爾是否參加在保加利亞舉行的蘇菲亞公開賽

約克維奇今年戰績到目前為止是39勝、2敗，他在2011年、 2012年、2014年、2015 年及2018年共5度拿下年終世界排名第一。

他和瑞士名將費德勒（Roger Federer）、納達爾目前都是5度拿下年終世界排名第一。

山普拉斯（Pete Sampras）從1993年到1998年，連續6年拿下年終世界排名第一。

約克維奇25日表示：「山普拉斯是我小時候的偶像，如果（我）能6度拿下年終世界第一，追平他的紀錄，那將是令人驚奇的事。」