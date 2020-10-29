桌球／終於可以練球 鄭怡靜赴大陸比賽仍需依規定隔離

人在中國隔離滿7天的桌球一姐鄭怡靜，滿心期待明天將可迎來「解封」出關練球，不料搞了半天竟是誤會一場，因為除官方安排練球時間，其他時間仍得回到房間繼續隔離。

世界排名第8的桌球一姐鄭怡靜，日前和女將陳思羽一同搭機飛往中國上海，隔離期滿後將參戰11月8日在山東省威海舉行的女子世界盃桌球賽。

由於疫情仍未完全平息，中國採取嚴格入境管制措施，所有參與世界盃桌球賽的各國球員，入境後得先在上海隔離飯店待滿3天，接著搭乘專車前往山東，再進行4天隔離，8天後則可依大會指定的時間前往訓練場練球。

鄭怡靜一直以為明天就算隔離期滿，總算可以踏出房門訓練，沒想到了解後才知道，就算可出門訓練，隔離期卻仍未結束，訓練一結束仍得回到房內待著，「原來他們隔離規定還是要14天。」

在得知隔離期仍未結束後，鄭怡靜雖有些崩潰，但也自我安慰，「至少我總算能離開房間1公尺以上，也能呼吸一下房間外面的空氣。」

鄭怡靜透露，她在山東威海的隔離房，雖有對外陽台，卻也是大巴停車、選手下車的地點，因此三不五時就有工作人員噴灑消毒藥劑，「我很怕那些病毒什麼的飄散過來，所以窗戶都不大敢開。」

在抵達中國後，鄭怡靜至今已接受過4次篩檢，最後一次是今天上午，只要一切沒問題，明天就能出關練球，她笑說：「我還是很期待，畢竟總算可以碰到球桌了。」