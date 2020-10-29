快訊

法國尼斯教堂附近驚傳恐攻 犯嫌持刀砍人已知二死多傷

東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照，射箭好手雷千瑩（左二）和林郁婷（右二）見到成品十分開心。記者曾思儒／攝影
中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照，射箭好手雷千瑩（左二）和林郁婷（右二）見到成品十分開心。記者曾思儒／攝影

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧運代表團最新形象照，展現運動員「明星特質」一面。

中華奧會顧問孫立群表示，今年特別邀請擔任過運動員、模特兒的教授王家玄負責中華代表團的視覺傳達設計發表，並請KIMIKO studio負責操刀整體視覺，以「壓抑」和「勝利的吶喊」兩種不同的風格，由10種不同運動的傑出選手展現新冠疫情下訓練過程的沉重壓力，但他們從未放棄，反而以更開放、更堅定的心態完成每一次挑戰並迎向勝利。

王家玄提到，透過這次合作，強烈感受到運動員的氣質與氣勢，完全不輸專業模特兒，更期待藉由公開的發表會及網路影片等公開活動，加深讓運動員們在大眾心目中的印記，創造運動和不同市場的連結。

都已拿到東奧資格的射箭名將「雷母」雷千瑩和拳撃好手林郁婷，今天都在現場首度看到4個月前的拍攝成果；兩人難掩興奮，在台下就拿起手機拍不停，林郁婷更笑說：「原來我就是運動明星啊！」

中華奧會副秘書長吳國譽透露，這項合作光是籌備溝通就花超過半年，奧會和王家玄及拍攝團隊從選手造型、過去比賽畫面搜集等花了許多心思，希望不同嘗試下能展現選手不同面向；孫立群更以「彩虹之橋」形容這次合作，希望將代表團選手從運動場推向不同舞台。

中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照。圖／中華奧會提供
中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照。圖／中華奧會提供
中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照。圖／中華奧會提供
中華奧會為東奧中華代表團拍攝的最新形象照。圖／中華奧會提供

延伸閱讀

東奧帕運賽事門票 擬11月起接受退票

網球／怨聯邦盃調度出差錯 謝淑薇貼文證實無緣東奧

東京奧運精簡化 估可省83億元

新賽季若撞期東奧 席佛透露可能不會停賽

相關新聞

東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧...

網球／名人堂球迷票選 澳洲野兔拔頭籌

兩度大滿貫得主「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）成為最受球迷喜愛的「準名人堂」球星，他在2021年名人堂...

法國再祭防疫封鎖令 職業賽事可持續舉行

法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（RoxanaMaracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽...

足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後，今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽，球隊0...

足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅...

全運會明年在新北 電競首納賽事

暌違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，市長侯友宜昨天宣示明年是新北運動年，且把選手定位為「全國奧運選手」，開幕式希望...

全大運／郭婞淳考慮跳級：多一點刺激

下周將在109年全大運進行今年最後一場比賽，「舉重女神」郭婞淳昨天先為故鄉台東站台，擔任109年全國身心障礙運動會特別嘉...

維也納網賽／想戴王冠過年 小約只差一步

相隔13年重返維也納公開賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天直落二拍下同胞克拉伊諾維奇，離生涯第6次「年終球王」只差一步...

維也納網賽／挑戰世界第6失利 莊吉生首輪出局

我國網球「一哥」莊吉生以「幸運落敗者」身分補進維也納公開賽會內籤表，但首輪就碰世界排名第6的俄羅斯名將梅德維夫（Dani...

全大運／最後一次參賽 郭婞淳考慮跳級

今年全國大專院校運動會，有可能是「舉重女神」郭婞淳最後一次在大運會亮相，至今她仍未決定參加哪一量級，她笑說：「教練有建議...

桌球／中華男子隊出征世界盃 林昀儒：到中國挑戰才開始

台灣桌球一哥林昀儒與老將莊智淵今天下午2時30分搭機前往上海，備戰11月中開打的男子世界盃桌球賽，穿上隔離衣、全副武裝的...

台東辦全國身心障礙運動會 山豬吉祥物吸睛

2年1屆的全國身心障礙運動會，今年11月27日到30日由台東縣扮東道主，今天記者會除體育署署長張少熙、台東縣縣長饒慶鈴，...

熱門新聞

日職／羅德打線熄火監督道歉 陳偉殷自責失投

NBA／網友巧遇訓練中湯普森 林書豪也在比賽鬥牛行列

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

光芒換下史奈爾有理 錯的是換上不對的投手

MLB／向史奈爾脫帽致敬 席格：看到他退場振奮了我們

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。