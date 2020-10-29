東奧／菁英選手跨界合作 星味爆棚

東京奧運雖受新冠肺炎疫情影響延期到2021年，中華奧林匹克委員會透過跨界合作維持東奧熱度，今天在運動經紀論壇上曝光東京奧運代表團最新形象照，展現運動員「明星特質」一面。

中華奧會顧問孫立群表示，今年特別邀請擔任過運動員、模特兒的教授王家玄負責中華代表團的視覺傳達設計發表，並請KIMIKO studio負責操刀整體視覺，以「壓抑」和「勝利的吶喊」兩種不同的風格，由10種不同運動的傑出選手展現新冠疫情下訓練過程的沉重壓力，但他們從未放棄，反而以更開放、更堅定的心態完成每一次挑戰並迎向勝利。

王家玄提到，透過這次合作，強烈感受到運動員的氣質與氣勢，完全不輸專業模特兒，更期待藉由公開的發表會及網路影片等公開活動，加深讓運動員們在大眾心目中的印記，創造運動和不同市場的連結。

都已拿到東奧資格的射箭名將「雷母」雷千瑩和拳撃好手林郁婷，今天都在現場首度看到4個月前的拍攝成果；兩人難掩興奮，在台下就拿起手機拍不停，林郁婷更笑說：「原來我就是運動明星啊！」