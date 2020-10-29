網球／日本一哥錦織圭肩傷未癒 宣布退出本季賽事

日本網球好手錦織圭宣布，因為9月法國網球公開賽時右肩受傷疼痛，至今尚未完全恢復，退出本季賽事。

日本放送協會（NHK）報導，錦織透過個人APP宣布，原本預定11月要參加在法國舉行的巴黎大師賽（Paris Masters）等賽事，但因為9月在法網右肩受傷疼痛，至今沒有完全恢復，只能退出本季比賽。

錦織去年因為右手肘傷勢動手術，加上新冠肺炎疫情導致比賽暫停等影響，上個月是他時隔1年復出公開賽，但本季至今只參加了4項賽事。

錦織表示，雖然很開心能夠回到球場，但比賽時必須確定自己處在100%的最佳狀態。手肘動手術後，就如他所預期的一般，要復出並不容易，狀態數次起伏不定。

錦織說，現在還有一些肩膀痛，為了全力備戰下一季的比賽，只能退出已預定要出賽的比賽。