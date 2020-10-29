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網球／名人堂球迷票選 澳洲野兔拔頭籌
兩度大滿貫得主「澳洲野兔」休威特（Lleyton Hewitt）成為最受球迷喜愛的「準名人堂」球星，他在2021年名人堂球迷票選高居首位，得到額外的百分之3加成，為進入名人堂再添保險。
名人堂球迷票選總共進行4周的時間，雷蒙（Lisa Raymond）名次排在休威特後，可得到百分之2的加分，排名第3的瑞典名將比约克曼（Jonas Bjorkman）可獲得百分之1的加分。
根據規定，球員必須獲得名人堂官方投票小組超過百分之75的支持，才能進入名人堂；投票者包括網球媒體和相關成員，粉絲的票選也有機會推球員一把。
前西班牙球王費雷羅（Juan Carlos Ferrero）和西班牙名將布魯格拉（Sergi Bruguera）也是名人堂候選球員人選，最終結果明年初將出爐，名人堂入選儀式預計7月舉行。
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