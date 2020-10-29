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足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

中央社 / 杜林28日綜合外電報導
因染役錯過歐冠小組賽，C羅貼文大罵核酸檢測是「狗屁」。 路透社
因染役錯過歐冠小組賽，C羅貼文大罵核酸檢測是「狗屁」。 路透社

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後，今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽，球隊0比2敗陣，賽前C羅貼文大罵核酸檢測是「狗屁」。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）兩週前為葡萄牙國家隊出征時首度確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），在返回義大利後自我隔離。

35歲的C羅賽前24小時採檢結果必須陰性，今天才能於主場和效力巴塞隆納的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）第6度在歐冠聯賽中碰頭。

比賽開踢前數小時，C羅在社群網站Instagram上傳照片，並寫下「感覺良好又健康！尤文加油！」

針對檢驗2019冠狀病毒疾病的核酸檢測（PCR），他對2.41億IG跟隨者補充一句留言：「PCR是狗屁。」

他隨後將它刪除。

後來他上傳短影片，顯示他穿著尤文圖斯（Juventus ）球衣，在自家跑步機上跑步，接著跳下跑步機做出慣有進球慶祝動作，最後豎起大拇指助隊友「好運」。

據傳C羅本月13日首度確診以來，已18度檢測出陽性結果。

歐冠G組賽事中，巴塞隆納（Barcelona）目前以6分積分排第1；尤文圖斯第2，積分3分；兩隊12月8日將移師諾坎普足球場（Camp Nou），如果C羅能及時復原，或許有望和梅西上演史詩級大戰。

C羅 巴塞隆納 梅西

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