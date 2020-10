足球／染疫錯過歐冠小組賽 C羅罵核酸檢測是「狗屁」

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度2週前確診染疫後,今天錯過歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組賽,球隊0比2敗陣,賽前C羅貼文大罵核酸檢測是「狗屁」。

「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)兩週前為葡萄牙國家隊出征時首度確診感染2019冠狀病毒疾病(COVID-19),在返回義大利後自我隔離。

