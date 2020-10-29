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法國再祭防疫封鎖令 職業賽事可持續舉行

中央社 / 巴黎29日綜合外電報導
法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽事可以持續進行。 歐新社
法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽事可以持續進行。 歐新社

法國政府下令全國二度封城後，體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）今天清晨說，在法國舉行的職業運動賽事可以持續進行。

馬拉希尼亞努說：「頂尖運動員與職業選手可以持續訓練，政府允許專業理由的旅行，因此他們也能繼續參賽。」

法國掀起第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，染疫不治病例增至近3萬5000例。數小時前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布將祭出新的防疫封鎖措施，至少實施到12月1日。

網球賽事巴黎大師賽（Paris Masters）將自11月2日起在巴黎舉行，馬拉希尼亞努向國民議會發表的演說，立即提振選手與主辦單位的士氣。

斯洛伐克好手拉柯（Lukas Lacko）上傳世界職業網球協會（ATP）球員關係部門（Player Relations）的聲明，提到法國網球協會（French TennisFederation）將在巴黎東部可容納2萬人的伯西體育場（Bercy Arena）舉行閉門賽事。

ATP在發給「選手與團隊成員」的訊息中說：「然而，我們還是需要與政府進一步確認。」

「法國網球協會將持續與法國政府洽詢，以儘快確認能夠舉行閉門比賽，還有釐清舉辦比賽的確切條件。」

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