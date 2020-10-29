足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅西同場競技。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）兩週前為葡萄牙國家隊出征時首度確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），在返回義大利後自我隔離。

35歲的C羅生涯5度贏得歐冠冠軍，累計在歐冠賽場攻進130球，是這項賽事的進球王。另外他也曾5次榮膺國際足球總會（FIFA）世界足球先生頭銜，是世界足壇史上最頂尖的巨星之一。

葡萄牙獨立電視台（TVI）報導，經尤文圖斯（Juventus）採檢，C羅至今仍呈陽性反應。

根據規定，球員在賽前24小時必須檢測為陰性才能出賽，這意味他將無法和阿根廷巨星梅西（LionelMessi）一較高下。

今天的歐冠比賽，同為G組的尤文圖斯和巴塞隆納（Barcelona）將於義大利杜林（Turin）的尤文圖斯主場交手；如果C羅能及時復原，或許有望於12月8日移地巴塞隆納的賽事和梅西上演史詩級大戰。