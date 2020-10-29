足球／C羅將缺席歐冠小組賽 無緣正面迎戰梅西

中央社 / 義大利杜林28日綜合外電報導
葡萄牙天王球星「C羅」羅納度。法新社
葡萄牙天王球星「C羅」羅納度。法新社

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙天王球星「C羅」羅納度，將缺席今天歐洲冠軍聯賽對決西甲強權巴塞隆納的小組比賽，無緣與老對手梅西同場競技。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）兩週前為葡萄牙國家隊出征時首度確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），在返回義大利後自我隔離。

35歲的C羅生涯5度贏得歐冠冠軍，累計在歐冠賽場攻進130球，是這項賽事的進球王。另外他也曾5次榮膺國際足球總會（FIFA）世界足球先生頭銜，是世界足壇史上最頂尖的巨星之一。

葡萄牙獨立電視台（TVI）報導，經尤文圖斯（Juventus）採檢，C羅至今仍呈陽性反應。

根據規定，球員在賽前24小時必須檢測為陰性才能出賽，這意味他將無法和阿根廷巨星梅西（LionelMessi）一較高下。

今天的歐冠比賽，同為G組的尤文圖斯和巴塞隆納（Barcelona）將於義大利杜林（Turin）的尤文圖斯主場交手；如果C羅能及時復原，或許有望於12月8日移地巴塞隆納的賽事和梅西上演史詩級大戰。

C羅 梅西 巴塞隆納

延伸閱讀

足球／C羅採檢仍呈陽性 歐冠出戰梅西現變數

足球／公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台

球王的屈服：梅西證實「被迫留隊」...巴塞隆納醜惡的足球計中計？

足球／梅西證實續留巴薩 對球團主席仍難掩怒氣

相關新聞

維也納網賽／想戴王冠過年 小約只差一步

相隔13年重返維也納公開賽，塞爾維亞「世界球王」約克維奇昨天直落二拍下同胞克拉伊諾維奇，離生涯第6次「年終球王」只差一步...

維也納網賽／挑戰世界第6失利 莊吉生首輪出局

我國網球「一哥」莊吉生以「幸運落敗者」身分補進維也納公開賽會內籤表，但首輪就碰世界排名第6的俄羅斯名將梅德維夫（Dani...

全大運／郭婞淳考慮跳級

下周將在109年全大運進行今年最後一場比賽，「舉重女神」郭婞淳昨天先為故鄉台東站台，擔任109年全國身心障礙運動會特別嘉...

全運會明年在新北 電競首納賽事

暌違18年，新北市明年再度主辦全國運動會，市長侯友宜昨天宣示明年是新北運動年，且把選手定位為「全國奧運選手」，開幕式希望...

全大運／最後一次參賽 郭婞淳考慮跳級

今年全國大專院校運動會，有可能是「舉重女神」郭婞淳最後一次在大運會亮相，至今她仍未決定參加哪一量級，她笑說：「教練有建議...

桌球／中華男子隊出征世界盃 林昀儒：到中國挑戰才開始

台灣桌球一哥林昀儒與老將莊智淵今天下午2時30分搭機前往上海，備戰11月中開打的男子世界盃桌球賽，穿上隔離衣、全副武裝的...

台東辦全國身心障礙運動會 山豬吉祥物吸睛

2年1屆的全國身心障礙運動會，今年11月27日到30日由台東縣扮東道主，今天記者會除體育署署長張少熙、台東縣縣長饒慶鈴，...

足球／C羅採檢仍呈陽性 歐冠出戰梅西現變數

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度，原定明天在歐洲冠軍聯賽對陣西甲強權巴塞隆納時與老對手梅西同場競技，但賽前...

賽事心得／普悠瑪鐵人三項 學會游泳後立刻挑戰初鐵

從沒想到過自己也有機會完成三鐵賽事，之前都是以眷屬的身份陪老婆參與三鐵賽，在現場看比賽都會被選手熱血沸騰的情緒感染，會衝動也想報名挑戰，無奈自己不會游泳只好放棄報名的念頭。 兩年前老婆叫我去找游

足球／公開槓梅西面臨球迷壓力 巴塞隆納球團主席下台

巴塞隆納球團主席巴托梅烏（Josep Maria Bartomeu）在與阿根廷籍的傳奇球星梅西（Lionel Messi...

足球／不只球員染疫 FIFA主席確診新冠肺炎

國際足球總會（FIFA）今天宣布，國際足總主席英凡提諾（GianniIn fantino）確診2019冠狀病毒疾病（COV...

田徑／百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年 恐錯過東京奧運

田徑誠信委員會（AIU）今天宣布，現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼（Christian Coleman）因為在12個月內...

熱門新聞

MLB／終結光芒奇蹟 道奇相隔32年再奪世界大賽冠軍

中職／猛獅已醒士氣如虹 兄弟難脫亞軍宿命

日職／陳偉殷先發對軟銀 投8局退場隊友無援護0:2吞敗

日職／羅德遭軟銀完封 陳偉殷8局完投悲情吞敗

MLB／世界大賽奪冠圓夢 克蕭獨拿2勝甩「軟手王」惡名

MLB／連奪國聯、世界大賽MVP 道奇隊席格成史上第8人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。