維也納網賽／挑戰世界第6失利 莊吉生首輪出局

我國網球「一哥」莊吉生以「幸運落敗者」身分補進維也納公開賽會內籤表，但首輪就碰世界排名第6的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev），世界排名127的莊吉生一下場連失8分，直到第3局才首度拿下分數，最終仍以3：6、1：6出局。

梅德維夫和莊吉生2016年曾兩度在挑戰賽碰頭，兩人各拿1勝，不過梅德維夫近年成績逐步提升，生涯已打下7座冠軍，去年美網更打進決賽，累積的生涯總獎金已超過1224萬美金。

今天首度在ATP巡迴賽碰頭，率先發球的莊吉生第一個發球局就連失4球，加上梅德維夫第一個發球局也是連拿4分，只花4分鐘就取得2：0領先；莊吉生第2個發球局回神，「愛司」加持下也連拿4分，但第8局沒拿把握2個破發機會，加上第9局再度遭破，讓梅德維夫以6：3先下一城。

第二盤莊吉生又遭連破2個發球局，第3個發球局瓦解梅德維夫3個「賽末點」下驚險保發，避免吞下「鴨蛋」，但梅德維夫接續就連下4分，只花1小時又5分鐘就迎接勝利。

法網首輪出局的梅德維夫提到，每個賽事第一輪總是不好打，很高興通過考驗。

莊吉生兩盤各被破2個發球局，加上5個破發機會都沒把握，沒能延長戰線。