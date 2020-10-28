全大運／最後一次參賽 郭婞淳考慮跳級

今年全國大專院校運動會，有可能是「舉重女神」郭婞淳最後一次在大運會亮相，至今她仍未決定參加哪一量級，她笑說：「教練有建議我參加71公斤量級，但我有點抗拒。」

幾乎篤定取得明年東京奧運參賽門票的郭婞淳，是女子59公斤量級世界排名第一的選手，前年大運會她在不降體重的前提下，參賽63公斤量級，依舊風光摘金。

明年大運會預計5月登場，由於和東京奧運比賽時間太近，教練多半考量不出賽來降低運動傷害風險，因此郭婞淳也承認，今年大運會的確有可能是她的最後一戰。

對生活、體重控管極度自律的郭婞淳，平時體重都維持在61公斤左右，她表示，教練希望今年大運會她參加71公斤量級，「其實只要過磅時體重超過64公斤，我就能參加71公斤量級，但是這個數字有點太高，我怕人家說我怎麼變這麼胖」。

郭婞淳的指導教練林敬能透露，其實會推薦愛徒「跳級」參賽，其實有另一層原因，「在我印象中，全大運史上應該沒有選手，可以橫跨三個量級都拿金牌，我們有機會創造歷史，為什麼不試試看」。

今天郭婞淳以「台東之光」身分，出席代言109年全國身心障礙國民運動會，她笑說，能夠替家鄉站台推廣運動，讓她非常開心，也歡迎大家在11月27日至30日一起到台東走走，一邊幫選手加油打氣，還能欣賞到台東的美麗與熱情。