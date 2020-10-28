桌球／中華男子隊出征世界盃 林昀儒：到中國挑戰才開始

台灣桌球一哥林昀儒與老將莊智淵今天下午2時30分搭機前往上海，備戰11月中開打的男子世界盃桌球賽，穿上隔離衣、全副武裝的林昀儒表示：「到中國挑戰才開始。」

2020世界盃桌球賽於11月8日在中國山東省威海登場，女子組賽事結束後，男子組則由11月13日接力開打，台灣包括一姐鄭怡靜、陳思羽，男子選手則有林昀儒與莊智淵受邀參賽。

林昀儒今天在父母親陪同下，前往松山機場搭機，他說這次出國比賽的感覺跟過去很不一樣，「光是機場的人就少了一大半」。

由於疫情至今仍未完全平息，中華民國桌球協會也替選手、教練準備了每人一袋防疫物資，包括12件隔離衣，100個醫療用口罩與N95口罩，另外還有護目鏡、矽膠手套、醫療消毒肥皂、消毒酒精、乾洗手等。

林昀儒今年2月初結束白金系列的德國公開賽後，就再也沒出國比賽，他形容現在的心情是既期待又怕受傷害，對於比賽的期許是：「健健康康回來，不要一輪遊（首輪淘汰）就好。」

由於台灣防疫成效卓越，林昀儒也認為在台灣的確比較安心，他苦笑說：「到了中國挑戰才開始。」他並提前安排好7天隔離期的作息，除每天維持基礎體能，「我也會讀讀英文，看看書。」

為求安全起見，林昀儒與教練蔣澎龍、鄭佳奇等人，都在機場全副武裝、穿上隔離衣後才搭上飛機。