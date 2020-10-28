台東辦全國身心障礙運動會 山豬吉祥物吸睛
2年1屆的全國身心障礙運動會，今年11月27日到30日由台東縣扮東道主，今天記者會除體育署署長張少熙、台東縣縣長饒慶鈴，來自台東的「舉重女神」郭婞淳也親自現身站台，預祝全障運順利圓滿舉辦。
109年全障運預計有超過3500名隊職員和選手與會，舉辦種類包括田徑、羽球、桌球、輪椅網球、游泳、射擊、肢障射箭、地板滾球、籃球、保齡球、肢障健力以及特奧滾球、特奧羽球、特奧輪鞋競速、特奧保齡球。
張少熙提到，20多年前他就曾和身心障礙運動結緣，如今擔任署長，將盡心為選手服務，「為他們摘星星是不可能的，但能讓他們站在我肩上，縮短和星星的距離。」
109全障運的大會吉祥物是以山豬為設計構想的「阿歷」和「阿奈」，也是歷年台東辦理全國大賽的象徵；郭婞淳則成為特別的「吉祥物」，連今天出席的台東縣代表隊桌球選手陳富貴、特奧羽球宋瑋和田徑易彥宏都和郭婞淳索取合影。
郭婞淳特別將代表熱情、活力和堅韌的紙本贈給台東縣3位代表，祝福3位選手為家鄉留下金牌。
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