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足球／C羅採檢仍呈陽性 歐冠出戰梅西現變數

中央社 / 杜林27日綜合外電報導
C羅。法新社
C羅。法新社

效力義甲勁旅尤文圖斯的葡萄牙球星「C羅」羅納度，原定明天在歐洲冠軍聯賽對陣西甲強權巴塞隆納時與老對手梅西同場競技，但賽前傳出他新型冠狀病毒篩檢再度呈陽性反應。

葡萄牙獨立電視台（TVI）報導，經尤文圖斯（Juventus）採檢，C羅（Cristiano Ronaldo）「再度驗出對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）呈陽性反應」。

35歲的C羅目前在等待歐洲足球總會（UEFA）檢測結果，如果驗出結果為陽性，他將無法參加在義大利杜林（Turin）舉行的G組賽事。

C羅是兩週前替葡萄牙國家隊出征時首度確診，在返回義大利後自我隔離。

TVI指出，5度贏得金球獎（Ballon d'Or）的C羅18度篩檢出陽性反應，而根據歐洲足總規定，C羅必須在賽前24小時驗出陰性才能上場比賽。

尤文圖斯僅證實選手康復的消息；衛星電視平台天空義大利（Sky Italia）與平面媒體「體育報」（Gazzetta dello Sport）則報導，C羅將錯過與巴塞隆納（Barcelona）交鋒的機會。

如果C羅能夠上場，這將是他2018年離開西甲豪門皇家馬德里（Real Madrid）加盟尤文圖斯後，首度與阿根廷籍巨星梅西（Lionel Messi）正面對決。

C羅 梅西 巴塞隆納

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