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田徑／百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年 恐錯過東京奧運

中央社 / 巴黎27日綜合外電報導

田徑誠信委員會（AIU）今天宣布，現任100公尺短跑世界冠軍柯爾曼（Christian Coleman）因為在12個月內錯過3次藥檢遭禁賽兩年。柯爾曼恐無法在明年東京奧運參賽。

去年在卡達首都杜哈（Doha）世界錦標賽奪金的美國田徑明星柯爾曼，6月已因錯過3次藥檢遭暫時禁賽。世界田徑總會（World Athletics）懲戒法庭（Disciplinary Tribunal）維持這項判決，柯爾曼遭禁賽兩年，時間從今年5月14日算起。

24歲的柯爾曼有30天時間向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

柯爾曼原本是東京奧運100公尺短跑項目可望奪金的人選之一。

世界反禁藥組織（WADA）執行的賽外藥檢，會抽檢在登錄名冊（Registered Testing Pool，簡稱RTP）上的選手，這些選手通常都是世界頂尖選手。選手一旦被放進RTP，就必須填報自己的行蹤資料，以利隨時進行抽檢。

田徑誠信委員會指控柯爾曼2019年1月16日、4月26日和12月9日沒有填報行蹤資料，錯過藥檢。

柯爾 田徑

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