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足球／FIFA主席確診新冠肺炎
國際足球總會（FIFA）今天宣布，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。
現年50歲的英凡提諾症狀輕微，將再隔離10天。
FIFA表示：「過去幾天曾與國際足總主席接觸的人因此都已被告知，並被要求採取必要的措施。」
「FIFA由衷祝福英凡提諾主席迅速康復。」
英凡提諾最後一次公開露面，是在16日閉幕的FIFA規範高峰會（Compliance Summit），這項會議是在線上舉行。
目前效力義大利甲級聯賽勁旅祖文特斯隊（Juventus）的葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）本月稍早武漢肺炎檢測也呈陽性，不過沒有症狀。
疫情的蔓延，令人懷疑羅納度能否在明天的歐洲冠軍聯賽（Champions League）祖文特斯對巴塞隆納（Barcelona）一役和老對手梅西（Lionel Messi）正面交鋒。
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