賽事心得／普悠瑪鐵人三項 學會游泳後立刻挑戰初鐵

從沒想到過自己也有機會完成三鐵賽事，之前都是以眷屬的身份陪老婆參與三鐵賽，在現場看比賽都會被選手熱血沸騰的情緒感染，會衝動也想報名挑戰，無奈自己不會游泳只好放棄報名的念頭。

兩年前老婆叫我去找游泳教練一對一教學，她說不管有沒有比賽學會游泳對自己都是有益處，雖然身旁很多朋友都是游泳高手，但是也不好意思麻煩別人，於是花了10堂課時間跟游泳教練學習，上完十堂課也只能勉強游完50公尺，而且游完還會非常喘，在7月多剛學，9月就跟老婆去泳渡日月潭，雖是泳渡，其實我是全程拉著老婆的救生浮條滑過去的。

第一次泳渡被老婆拉著游向對岸

平時有空會找時間去泳池練習，因為游泳時雙腳特別沈，老婆買了蛙鞋及浮板，叫我游的時穿上蛙鞋或是夾著浮板練游，之後練游都是以此方式練習，游泳距離也才慢慢加長。

老婆報名2019LAVA226超級鐵人時，當時也有許多一起運動的朋友報名這場鐵人比賽，就問我初鐵要報名這場51.5試試嗎？

因為游泳剛學不久還沒把握就沒答應，我說改當你這場226專職補給員及平時騎車跑步練習時的陪練員，而游泳就她自己練習。

因為她這段準備期間我有全程參與陪著她訓練，並且在她這場226比賽從開始到結束都陪著她，親眼看到她為這場226鐵人的付出，除了賽前須花許多時間練習，比賽中也盡全力完成各項挑戰，這真的不容易。

當最後一小段陪她一起跑回終點，並以13.5小時完賽 ，心理很感動也佩服她毅力堅強，因為在現場還有許多鐵人還在賽道上全力以赴，她能以此成績完賽為她感到驕傲。

老婆226完賽

她226比賽完不久，就決定幫我報名一場三鐵要我體驗，51.5、113、226讓我自己挑一場，當我還在猶豫不絕時，就偷偷幫我報名繳費，並直接選了一場226報名。

報完名後因距離比賽還有一段時間，心情並沒有特別緊張，也沒有針對那一項加強，還是按照平時自己的運動模式在進行，因為她知道新手對開放式水域一定會緊張，所以再次報名泳渡日月潭，讓我體驗在開放式水域游泳的感覺，因為有練習游泳一段時間，對這次泳渡比較沒那麼擔心，全程是靠自己慢慢的游過去，讓我多一次在開放式水域游泳的體驗。

第二次泳渡

這次226平時練習的紀錄，平時就有騎車及跑步，主要是增加游泳的練習。

游泳訓練

賽事是今年4月要舉辦，因疫情順延到10月，也不確定接下來能否舉辦，訓練因此中斷，原本比賽預訂的住宿也沒有取消，改去台東三日遊，其實此行主要目的是想在活水湖這樣的開放水域體驗看看，這次試游也是我第一次只穿防寒衣沒帶浮標，平常都在泳池游泳，在定位上比較沒什麼問題，這次在開放式水域就發生不知如何定位，我既不會游蛙式，游自由式時又容易歪掉，最後游的感覺像是在湖中打轉，經歷這件事後，心中對游泳還是有點擔心。

第一次在活水湖試游（有救生員在場）

幸好有先去試游，知道這方面有點不足，因為疫情影響游泳池也關閉一段時間，到了今年7月才開始練游，並增加每次游泳的距離，每月游泳量也增加，因速度無法游快，只能想辦法提高續航力。

騎車訓練

平常就有騎單車通勤，上下班來回一天騎個25K,月騎量也將近有400K，因為都是短距離，只有6月環島騎乘距離有比較多，直到比賽前3個月才利用週末跟上鐵人團的團練讓騎車距離增加，有時也會騎點山路，練練腳力，適應比賽強度。

跟上阿國教練鐵人團衝速度

和完成東三塔阿權騎大滿貫練腳力

跑步訓練

至於跑步也沒特別增加跑量，固定周二周四在體育場，六日會選一天在住家附近河濱公園練跑，每次跑量10~20K不等，花比較多的時間在游泳相對跑步次數及跑量都減少，心想226比賽比的不是速度，只要跑步能順順跑應該都能完賽。

到了比賽前剛好遇到有兩個連假，第一個中秋連假就利用3天時間完成一個226距離的練習

第一天 早上跑32K，下午游3K

第二天 早上騎80K

第三天 早上騎100K+跑10K+游1K

最後一天可能先騎跑再游，游的時候特別累

用這3天時間完成一個226距離的練習，才發現要同時完成這三項運動是有難度的

對於完賽時間完全沒有概念，因為老婆去年那場226是以13.5小時完賽，她說是以她

（113完賽時間）*2+1來預估，所以她用比 IRONMAN 113約6小時完賽時間來換算，因為沒有實際比賽過，於是就利用第二個雙十連實際體驗113全程須花多久時間，經過實際演練花了6:23，看各項時間，發現騎車時間比較慢一些，因當天騎乘有逆風騎乘效率可能有影響，經過這次的演練至少對這次226完成的時間有個依據。

113實際演練

出發

老婆怕我開車太勞累，這次新竹到台東的車程都是由老婆充當司機，因為當天下午2:30～4:30活水湖有開放試游，在領完物資馬上趕去試游，因為怕防寒衣濕了隔天不好穿，這次沒穿防寒衣改背浮標試游，有背著浮標，且老婆也陪在身邊，心裡比較安心，試游一小段後就上岸。

阿國教練在旁安心許多

因為是初鐵很多規則需要注意，用完餐就趕緊到會場聽大會的說明，裁判長特別有說明不可進入商店補給，但是可請眷屬將準備好的補給品放入大會準備的補給站中，選手可在補站中進行補給，在聽完大會的說明後趕緊回到民宿準備隔天比賽的裝備，因為比賽時間長，補給方面就顯得重要，這次依照老婆比226的補給策略在準備，並特別交代我騎車或跑步每隔一段時間一定要補給，騎車就抓25～30K，如果等餓了再吃就會來不及了。

裝備及補給的準備

以下是我這場比賽老婆幫我規劃的補給，準備保冰袋將補給放在裡面

早 餐：御飯糰+燕麥奶+雞精一瓶

游泳前：威德一包+BCAA2粒

轉換區：肉鬆御飯糰+能量膠

騎車中：這趟騎乘吃了4條能膠，

1條肉乾，2包BCAA，1個咖哩便當

一瓶檸檬紅茶及半瓶奶茶

轉換區：麵包+花生湯+BCAA2粒

跑 步：3條能量膠，1包BCAA還有大會補給

因為怕隔天會下雨，有事先把各項所需的物資用垃圾袋打包，放在三鐵包中

比賽

住的地方離會場近，就用牽車的方式走到會場並暖身，進到轉換區放好車，將物資放在地上後，感覺沒什麼需要整理的很快就走出轉換區，出轉換區後再請老婆幫忙穿防寒衣。

兩位初226的菜鳥

游泳：3.8公里

一切準備就緒後就和我也是226初鐵的惠欣走到游泳下水區集合，當時心裡也沒特別緊張，因為待會要靠著湖旁的階梯游，所以就站在樓梯邊邊

游泳前靠在樓梯準備下水

因226參賽選手約300人，所以出發是統一出發，6點一到，大會鳴笛出發，我就沿著階梯游，前半段游都還蠻順暢的，就照著自己節奏滑行前進

有經驗的選手都往中間靠攏

一開始游還蠻順的

因為太早往湖中折返點游去，變成要常常抬頭定位，除了比較累，心情也會比較不安，也游比較歪，直到游過折返點後再游回岸邊後，才比較好定位，心情才比較穩定一些，第一圈游完上岸後，老婆馬上跑來跟我說太早往折返點游去了，因為第一趟她是在湖邊走了一圈，看著我游完全程的，她跟我說太早往折返點游去，變成要常常抬頭定位，會打亂游泳及呼吸的節奏，就儘量靠岸邊游，游到邊線，就會有大會人員提醒要轉彎

第一趟游上岸老婆馬上跑過來提醒

第二趟游雖然沒有游到邊線才轉彎，不過有比第一趟游的比較順暢些，雖然在游的時後還是會游歪掉，我盡量以目視可看到岸邊的階梯，不離開這視線，當第二趟游完上岸後，看了手錶顯示的時間1小時31分，有點出乎我的意料，游上岸後接下來騎車跑步就比較安心了。

第二趟游完馬上比個讚，心裡安心許多

自行車：180公里

在轉換區遵照老婆的補給策略，為了爭取時間，飯糰只吃一半，就趕緊出發，還沒吃完的就帶在身上

口中還含著飯糰就出發了

今天的天氣真的太給力，天氣陰陰的偶爾下著毛毛雨，氣溫又不高，騎車非常適合，騎的時候有刷過幾位車友，但是也是有給其他車友刷過，只能偶爾看看手錶上顯示的速度，被刷過還是按照自己的節奏騎乘，也沒管當時騎乘的速度，該補給時，不管餓不餓，還是強迫自己要吃補給，能量膠不是很好吃，也要想辦法吞下去。

騎的還蠻順暢的

第一趟騎完也沒疲憊感，第二趟騎乘時就按照自己的節奏踩踏，幸好風勢也沒很大，騎起來還算舒服，雖然老婆有說騎乘時速度維持28～29之間，跑步比較不會爆掉，但是今天騎起來還算順，就按著原本的節奏騎乘，也按照著事先的計劃，在補給點停下用餐，快速吃了一個咖哩便當。

老婆準備了麵及飯讓我選擇

快速吃完咖哩便當就出發

吃完便當後出發就遇到下雨了，幸虧雨勢不會太大，對騎乘還不至於影響，但是下坡時自己有特別留意，回程經過補給點停下補給時，老婆說一直擔心我騎太快了，當第二趟騎完看碼表時間約5時46分，是比預期的快一些，但想到一開始報名，老婆就說完賽時間不可以比她的13.5小時慢，在騎完車後算算時間只要跑步不要爆掉完賽時間一定會比她快。

路跑：42.2公里

後半段騎車有一段遇到下雨，襪子都濕了，幸好事先有準備乾的襪子替換，這策略對跑步幫助許多，在跑步出發前看了一下手機的時間顯示下午1點32分，當下只有一個念頭，如果跑步能控制在4.5小時內，就有機會在12小時內完賽，但之前在練轉換時，常發生騎完車再跑步，雙腳會不聽使喚，如果天氣再熱一些就跑步就爆掉了，幸好有老天爺的幫助，給了這麼舒適的天氣

第一圈跑感感覺還不錯

這次跑步折返點要繞5次，每跑一圈遇到老婆都會提醒我補給吃了沒有，一定要吃補給，前半馬跑完時間還有維持在2小時內，腳也沒特別不舒服，剩下半馬就按照原本的配速跑，去程因為是微上坡速度有慢一下，回程下坡會快一下，均速就大概維持在5:30上下

跑完4圈後並沒有鐵腿

第5趟信物拿到後，跑到剩5K時，問了跑道旁的眷屬現在的時間，她說現在17:00，當聽到後不知不覺速度又加快了一些，跑回終點完賽時間顯示是11:22:44，比我預期的好太多了有點驚訝，能完成這場226真的很有成就感。

興奮的進終點

感謝老婆陪了我一整天

老天幫忙給了一個好天氣成績才能比預期的好

幸運撿到分四上凸台