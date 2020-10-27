聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／小白球也行！ 納達爾高球賽並列第6
不只是網球場上的紅土之王，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）轉戰高球場也有模有樣，他在巴利阿里高球錦標賽3輪各揮出74（+2）桿、74（+2）桿和77（+5）桿，在60名參賽者中並列第6位，技驚四座。
納達爾剛在法網完成4連霸，帶回個人第13座紅土大滿貫金盃，大滿貫數也追上「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），以20冠並列男網首位。
上周納達爾先放下網球拍，拿起高球桿走上果嶺，且在職業、業餘好手環伺下打出好成績，最終的225（+9）桿只和奪冠的賈西亞（Sebastian Garcia）差距10桿，許多職業選手都成手下敗將。
這場比賽可讓納達爾賺進高球業餘積分，不過足球也擅長的納達爾，重心仍在網球場，34歲的「西班牙蠻牛」下周將再返巴黎，到巴黎名人賽挑戰追平塞爾維亞「世界球王」約克維奇的名人賽第36冠。
小約今年放棄巴黎名人賽衛冕，納達爾成為賽事第一球星，今年美網摘冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）和世界排名第6的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也將參賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言