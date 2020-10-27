排球／國際賽暫緩 高中體總改辦國內對抗賽

「企業16年甲級男女排球聯賽將於10月31日、11月1日在北市大體育館開打！」企業16年甲級男女排球聯賽26日舉行開賽儀式，昔日國女排之花陳怡如獲得2位外援隊友，笑說自己不去回顧從前的成績，希望每一年都比過去更好；屏東土生土長的非裔男排健兒李尼希米則頂著新髮型辮子頭亮相，十分搶眼。

2020-10-26 19:28