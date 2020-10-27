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排球／國際賽暫緩 高中體總改辦國內對抗賽
受全球新冠肺炎肆虐影響，高中體總受教育部體育署委託、辦理組隊參加2020年國際學校體育總會（I.S.F.）辦理的各項世界中學生單項錦標賽無法如期出國與會，高中體總改以國內優秀隊伍對抗賽增加選手磨練的機會，今天由排球代表隊對抗賽打頭陣。
原本將代表我國前進ISF的台中東山高中和豐原高商，這次賽事將接受去年高中排球甲級聯賽全國前6強隊伍的挑戰對抗，特別賽事今天在國立華僑高中揭開序幕，「地主」華僑高中校長鄭文洋亦親自蒞臨現場。
HVL常勝軍豐原高商，第一場和內湖高工廝殺到第3局驚險獲勝，第二場則以直落二擊退曾文農工，首日迎接2連勝；東山高中則是連兩場都是連拿2局，先退苑裡高中，再勝南湖高中，以全勝戰績前進第2天賽事。
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