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帕運／拚獎牌放第一位 李凱琳為東京延婚期

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
東京帕運倒數300天，體育署宣布鑽石計畫幫助選手。圖／體育署提供
東京帕運倒數300天，體育署宣布鑽石計畫幫助選手。圖／體育署提供

受新冠肺炎疫情影響，2020東京奧運從今年7月延期到明年，東京帕拉林匹克運動會（東京帕運）也延後到2021年8月24日至9月5日舉辦，視障柔道女將李凱琳為專心拚獎牌，直接延後婚期，打算明年參加完個人第3次帕運再步入禮堂。

今天是東京帕運倒數300天，體育署署長張少熙、中華民國殘障體育運動總會會長穆閩珠今天連同李凱琳和田徑劉雅婷、楊川輝，桌球程銘志、林姿妤和羽球方振宇等選手一同現身倒數啟動記者會，並宣布啟動東京帕運鑽石計畫。

目前已以7種運動、22位選手投入鑽石計畫，目前在柔道排名女子48公斤第2名的李凱琳也是其中之一；她2012年倫敦帕運初試啼聲就摘下銀牌，但4年前里約帕運空手而回，東京帕運成她突破自己的最大舞台。

為了準備東京帕運，李凱琳去年7月離職，全心投入訓練和比賽；原本打算東京帕運後和愛情長跑8年的男友完婚，計畫也因帕運延期而延後，她解釋說：「想把重心都放在訓練，男友也很支持。」

李凱琳出身柔道世家，父親、叔叔和哥哥都是視障柔道選手，叔叔李青忠更是1996年亞特蘭大帕運金牌得主，她坦言一開始很不適應如此「光環」，訓練完回家似乎仍離不開柔道，但不斷調整心理，把親友的好成績當動力，「上一次去里約也是一樣，壓力太大，這次想說別給自己那麼多壓力，去享受過程。」

中華代表團目前只有桌球的程銘志和田曉雯確定取得帕運資格，世界排名第2的李凱琳拿門票沒太大問題，為準備賽事她11月還將參加一般的全國柔道賽事，為第3度的帕運行持續努力。

里約帕運 桌球 田徑

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