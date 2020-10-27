游泳／紀錄破不停 王冠閎100蝶再泳新猷

18歲新「蝶王」王冠閎，成我國首位加盟ISL國際游泳聯盟的泳將，首站就在200公尺蝶式游出1分50秒79的短水道世青紀錄，第二站在100公尺蝶式再和美國游泳天王崔索（Caeleb Dressel）同場競技，飆出個人最佳的50秒80，再寫全國新猷。

100公尺蝶式短水道全國紀錄原本就是王冠閎保持，他2018年FINA世巡賽新加坡站寫下的51秒81，ISF一口氣將成績推進超過1秒，成績排第4位，為所屬的卡利神鷹隊賺進5分積分。

王冠閎在卡利神鷹的隊友崔索是目前100公尺蝶式的世界紀錄保持人，去年光州世錦賽囊括6金，在ISF第二站100公尺蝶式游出49秒35的冠軍成績，也是唯一游進50秒的選手，為團隊進帳15分積分。

ISL去年成立共有8隊，今年擴增到10隊，賽事分成10站，每站賽程分2天，每站只有4隊參賽，每隊各會出賽4站，取積分最佳前4名晉級準決賽，前兩名在11月21日和22日的最終決賽正面對決。