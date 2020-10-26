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網球／年終賽卡位 小巨人舒沃茲曼保住機會

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

職網賽季倒數計時，ATP年終賽門票之爭也進入白熱化，目前單打8張名額已頒出6張，俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev）和阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman）也卡好位，有機會擠進年度封關大賽。

剛在科隆公開賽打下亞軍的舒沃茲曼，進帳105分的積分，和排在第9位的義大利好手貝雷帝尼（Matteo Berrettini）差距拉大到210分，有機會以第8名姿態前進年終賽，不過幾名「追兵」本周都會參加維也納公開賽，包括排在第10位的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）和排11位的拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），排名仍有變數。

今年的ATP年終賽仍在倫敦舉行，11月15日登場的賽事總獎金達570萬美元，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）、法網完成4連霸的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、今年美網奪冠的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）、希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）和剛在科隆收穫2座金盃的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都提前拿到門票。

羅斯 美網 Daniil Medvedev

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