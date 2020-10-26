網球／連兩周稱霸 澤瑞夫成科隆王

德國網球好手澤瑞夫（Alexander Zverev）有個俄文小名莎夏（Sascha），不過他現在有個新別稱「科隆之王」，世界排名第7的他連兩周的科隆公開賽打下金盃，生涯冠軍數一口氣進帳2座，來到13座。

澤瑞夫第二周決賽面對今年法網打進4強的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼，明列頭號種子的他掌控戰局，只花1小時又11分鐘就以6：2、6：1拍下對手，「我知道在決賽必須展現最佳表現才有機會，所以我當然很開心今天的表現，或許是兩周來在這的最佳表現。」

新科冠軍提到，舒沃茲曼是很難纏的對手，尤其是底線纏鬥能力絕佳，「面對他真的必須贏下這場比賽，我感覺自己也做到了。」兩周來迎接8連勝，23歲的澤瑞夫很開心為德國留下金盃，「回到德國感覺棒極了，很期待接續的賽季。」

舒沃茲曼承認，對手今天表現比自己更好，「他值得上周的冠軍，而今天他表現堪稱完美。」

這是澤瑞夫生涯第3次連兩周登頂，2016年5月他曾在慕尼黑和馬德里捧冠，2017年8月也在華盛頓和蒙特婁高舉金盃；第2座科隆公開賽冠軍到手，他除獲得250分的積分，另迎接1萬3320歐元獎金。