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企業男女排聯賽開戰 陳怡如亮眼登場

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
昔日國女排之花陳怡如（中）笑說自己不去回顧從前的成績，希望每一年都比過去更好。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
昔日國女排之花陳怡如（中）笑說自己不去回顧從前的成績，希望每一年都比過去更好。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「企業16年甲級男女排球聯賽將於10月31日、11月1日在北市大體育館開打！」企業16年甲級男女排球聯賽26日舉行開賽儀式，昔日國女排之花陳怡如獲得2位外援隊友，笑說自己不去回顧從前的成績，希望每一年都比過去更好；屏東土生土長的非裔男排健兒李尼希米則頂著新髮型辮子頭亮相，十分搶眼。

陳怡如：持續學習

「2017年從國家隊退下來後，休息了1年，後來在因緣際會下又來到企業聯賽。」急速超跑隊的陳怡如說，「我自己也是抱持著持續學習成長的心態，來扮演選手的角色，不會因為從國家隊退役下來而有所差異。」她透露，從國家隊退役的同年也考上博士班，本來想專心念博班就停了1年，「回歸學生生活。」

陳怡如說，剛好2018年有極速超跑新球隊成立，她就在學姊的邀約之下又回到排球的舞台；「我自己的心態是，我不會跟以前去做比較。因為球風一直在改變，教練也會教我們新的東西，每一年都要跟自己做比賽，持續學習，希望能比去年的自己更進步！」今年得到塞爾維亞兩位外援隊友，爭冠更有信心。

李尼希米登夢想舞台

皮膚黝黑的李尼希米父母來自南美洲蓋亞那，但他卻說得一口流利中文，是土生土長的台灣人，連台語也通；上學年HVL更率屏榮高中勇闖決賽，儘管挑戰金盃差了一步，他卻得到站上夢幻舞台的機會，成為企排聯桃園台灣產檢隊新成員。

「國小時曾在屏東看過企業排球聯賽的比賽，當時企排還是遙不可及的舞台，沒想到高中畢業後就有球隊來接觸。」就讀中原大學的李尼希米先前都在國訓中心集訓，一周3次的重量訓練讓他身材厚實不少；迎接新賽季的他還「變髮」，花6小時染了一頭藍、紫色交錯的辮子頭，髮型和膚色搶眼將成球場亮點。

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排球

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