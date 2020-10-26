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企排／踏上夢幻舞台 李尼希米變髮迎新賽季

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
企排16年本周末開戰，李尼希米（左一）成新成員。記者曾思儒／攝影
企排16年本周末開戰，李尼希米（左一）成新成員。記者曾思儒／攝影

父母來自南美洲蓋亞那，皮膚黝黑的李尼希米卻是土生土長的台灣人，說得一口流利中文，台語也沒問題，上學年HVL更率屏榮高中勇闖決賽，儘管挑戰金盃差了一步，他卻得到站上夢幻舞台的機會，企業16年甲級男女排球聯賽成為桃園台灣產檢隊新成員。

大學進入中原大學的李尼希米，先前都在國訓中心集訓，一周3次的重量訓練讓他身材厚實不少；迎接新賽季的他還「變髮」，花6小時染了一頭藍、紫色交錯的辮子頭，髮型和膚色在沒有外援的企排男子組中十分搶眼。

在屏東出生、長大的李尼希米提到，國小時就曾在屏東看過企業排球聯賽的比賽，當時企排還是遙不可及的舞台，沒想到高中畢業後就有球隊接觸，他笑說：「還沒打過，很期待，每個人都有自己優勢，會去吸收別人的優點。」

他務實說，菜鳥球季沒太大設定，「一步一步來，把該做的做好。」他高中就以攻擊和帶動士氣見長，進入新球隊球風不變，期待10月31日開始的賽季持續成長。

企排16年維持男、女各5隊的規模，新賽季10月31日和11月1日在台北市立大學體育館開幕，今年以「ONE AND ONLY」為主題，另外引入挑戰系統輔助判決，為賽季增添不少亮點。

排球

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