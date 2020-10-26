聽新聞
test
0:00 / 0:00
F1／打破舒馬克勝場紀錄 漢米爾頓成新車神
F1一級方程式25日進行葡萄牙大獎賽，英國車手漢米爾頓桿位出發，以1小時29分56秒的成績奪得分站冠軍，這不僅是他生涯第92場勝利，也成功打破了舒馬克的91次最多勝紀錄，為他13年的F1賽車生涯再立下一座里程碑。
漢米爾頓今年35歲，是效力於F1賓士車隊的英國籍職業賽車手，生涯拿下6次F1世界冠軍，年薪約4000萬英鎊（約14.93億新台幣）
紀錄之日逆轉奪勝
根據《CNN》報導，雖然漢米爾頓首位起跑，不過比賽日這天降下大雨，場地溼滑的情況下讓漢米爾頓失去了領先的優勢，一度掉到第三位。但漢米爾頓憑藉著他熟練的駕駛功力順利的在第20圈奪回領先地位，最後以近30秒的差距勝過同隊車手鮑達斯。
「我做夢都沒想過我能有這一天。」漢米爾頓受訪時首先提出車隊的貢獻及協助功不可沒，也表示很難用言語形容破紀錄的感受，未來會繼續把每一天的工作做到最好。
漢米爾頓一直都被喻為是「下一個舒馬克」，如今正式超越「車神」紀錄，現代車神的名號實至名歸。舒馬克在2006年的中國大獎賽奪下第91勝，同年宣布退役，正好隔年2007年就是漢米爾頓的F1新秀賽季，可以說是完美傳承了舒馬克的車神光彩。
《Global news》報導，舒馬克生涯花了16個賽季完成了91場勝利，這樣的成績已經被認為難以超越，如今漢米爾頓只花了13個賽季就達成這項成就，現役第二多勝的維特爾則拿過53場勝利，要超越漢米爾頓難度很高。
漢米爾頓目前以256分的賽季積分大幅領先各家車手，被看好有高機率拿下追平舒馬克紀錄的第七座F1世界冠軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言