F1／打破舒馬克勝場紀錄 漢米爾頓成新車神

F1一級方程式25日進行葡萄牙大獎賽，英國車手漢米爾頓桿位出發，以1小時29分56秒的成績奪得分站冠軍，這不僅是他生涯第92場勝利，也成功打破了舒馬克的91次最多勝紀錄，為他13年的F1賽車生涯再立下一座里程碑。

漢米爾頓今年35歲，是效力於F1賓士車隊的英國籍職業賽車手，生涯拿下6次F1世界冠軍，年薪約4000萬英鎊（約14.93億新台幣）

紀錄之日逆轉奪勝

根據《CNN》報導，雖然漢米爾頓首位起跑，不過比賽日這天降下大雨，場地溼滑的情況下讓漢米爾頓失去了領先的優勢，一度掉到第三位。但漢米爾頓憑藉著他熟練的駕駛功力順利的在第20圈奪回領先地位，最後以近30秒的差距勝過同隊車手鮑達斯。

「我做夢都沒想過我能有這一天。」漢米爾頓受訪時首先提出車隊的貢獻及協助功不可沒，也表示很難用言語形容破紀錄的感受，未來會繼續把每一天的工作做到最好。

漢米爾頓一直都被喻為是「下一個舒馬克」，如今正式超越「車神」紀錄，現代車神的名號實至名歸。舒馬克在2006年的中國大獎賽奪下第91勝，同年宣布退役，正好隔年2007年就是漢米爾頓的F1新秀賽季，可以說是完美傳承了舒馬克的車神光彩。

《Global news》報導，舒馬克生涯花了16個賽季完成了91場勝利，這樣的成績已經被認為難以超越，如今漢米爾頓只花了13個賽季就達成這項成就，現役第二多勝的維特爾則拿過53場勝利，要超越漢米爾頓難度很高。

漢米爾頓目前以256分的賽季積分大幅領先各家車手，被看好有高機率拿下追平舒馬克紀錄的第七座F1世界冠軍。

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