高球／參賽人數創新高 花蓮縣長盃落幕

體育署雖暫停補助，花蓮縣長徐榛蔚推動高爾夫扎根計畫雄心不減，為期兩天的縣長盃高球錦標賽在中華高爾夫協會的強力支持下本周末登場，共有來自全國各地220位選手參賽，創下賽事新猷。

縣長盃是花蓮縣年度最盛大的高球活動，包括為期兩天的比桿賽，及以扎根為訴求的擊準擊遠大賽，為花蓮地區的高爾夫運動注入源泉活水，花蓮縣高爾夫委員會總幹事東華大學運動系教授楊昌斌表示，基於扎根的延續性，今年擊準擊遠首次擴及高中組賽事，吸引花女、花農及花工三校選手參加，

三級高爾夫扎根體系更完整，也代表花蓮高爾夫委員會近年來的扎根成效；花工蔡喬宇及花農龐慈安分獲高男及高女組冠軍。

其餘各組冠軍分別是國男組李東霖（美崙）、國女組李佳頤（玉里）、國小高男組廖建華（東竹）、國小高女組蔡汶君（東竹）、國小中男組楊元賦（鑄強）、國小中女組王品云（瑞穗）、國小低男組吳可期（海星），及國小低女組謝育臻（鑄強）。

花蓮縣長徐蔚臻表示，教育部體育署已經連續兩年未核撥經費推動高球基層扎根計劃，為避免境內扎根中斷，已責成縣府相關單位明年增列預算，並結合中華高協、花蓮縣高爾夫委員會、花蓮球場等各界的力量，繼續推動深耕基層。