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高球／名人賽冠軍晚宴照辦 伍茲想好菜單

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

高球4大賽之一的名人賽，今年受新冠肺炎疫情影響，從4月延期到11月12日登場，不過去年打下冠軍的美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）透露，傳統的冠軍晚宴仍會舉辦。

本周參加Zozo錦標賽的衛冕冠軍提到，名人賽冠軍晚宴照慣例在比賽當周的周二，今年將在美國時間11月10日舉行，不過地點移到奧古斯塔國家高爾夫俱樂部的地下室，出席者有更多空間，可以保持社交距離。

今年要挑戰第6件「綠夾克」的伍茲表示，今年大會可能不會邀請太多前冠軍與會，「因為他們顯然是高風險的年紀，這是種恥辱，但這和過去我們習慣的完全不同，所以我們必須盡可能去做，在保有傳統的同時也維持安全準則。」

伍茲還透露，自己的晚宴菜單不會改變，計畫會是墨西哥烤肉、壽司和生魚片，再以奶昔作為甜點。

不過伍茲名人賽前的調整顯然還沒上軌道，他在Zozo錦標賽三輪打完只以213（-3）桿並列68名，足足落後獨居領先的同胞湯瑪斯（Justin Thomas）16桿。

伍茲 高爾夫 湯瑪斯

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