輪椅網球／勝利盃大贏家 大馬選手包雙冠

「2020勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今天在台中市國際網球中心進行最終決賽，馬來西亞選手Borhan包辦公開男子組單打、雙打冠軍，拍下地主戴加揚／廖克松冠留台灣的目標。

公開組男單決賽上演「馬來西亞內戰」，頭號種子Borhan面對雙打搭檔Bin Yusuf絲毫不手軟，開賽勢如破竹連下6局，第二盤雖出現接連失誤，但決勝盤就穩住陣腳，最終耗時2小時15分鐘仍以6：0、4：6、6：3帶走勝利。

雙打兩名大馬好手合體，面對地主希望戴加揚／廖克松，大馬組合以6：1、6：2帶走金盃，目前ITF輪網世界排名44的Borhan勇奪雙料冠軍，成賽事最大贏家。

「很開心能來台灣參加亞洲唯一的比賽，這座冠軍幫助我提升世界排名，讓我更有信心爭取明年帕運的參賽資格。」Borhan也透露，結束賽事後預計會在台灣多留三天，趁此難得機會探索台中之美，「我想去逛博物館，也想買戰鬥陀螺送給兒子當作紀念品。」

B組決賽連兩周上演相同對陣組合，不過這回劇本大不相同，林金達上演「甜蜜復仇」，以6：4擊敗吳宗明，在後天生日前提前收到禮物，他開心說：「這是我第一座B組單打冠軍，也是最棒的生日禮物。」林金達把勝利歸功於賽前集訓，感謝恩師林永華教練的指導，不僅修正個人技術上的缺點、也改善個人上場後容易緊張的情況。

林金達身為國家代表隊成員，原先將代表我國前往泰國參加世界輪椅運動會，無奈因新冠肺炎疫情，賽會近期決議取消，不過林金達對此樂觀看待，「雖然感到有點可惜，但是很感謝協會的努力，讓我們在台灣還可以參加比賽，真的很幸福。」