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輪椅網球／勝利盃大贏家 大馬選手包雙冠
「2020勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽」今天在台中市國際網球中心進行最終決賽，馬來西亞選手Borhan包辦公開男子組單打、雙打冠軍，拍下地主戴加揚／廖克松冠留台灣的目標。
公開組男單決賽上演「馬來西亞內戰」，頭號種子Borhan面對雙打搭檔Bin Yusuf絲毫不手軟，開賽勢如破竹連下6局，第二盤雖出現接連失誤，但決勝盤就穩住陣腳，最終耗時2小時15分鐘仍以6：0、4：6、6：3帶走勝利。
雙打兩名大馬好手合體，面對地主希望戴加揚／廖克松，大馬組合以6：1、6：2帶走金盃，目前ITF輪網世界排名44的Borhan勇奪雙料冠軍，成賽事最大贏家。
「很開心能來台灣參加亞洲唯一的比賽，這座冠軍幫助我提升世界排名，讓我更有信心爭取明年帕運的參賽資格。」Borhan也透露，結束賽事後預計會在台灣多留三天，趁此難得機會探索台中之美，「我想去逛博物館，也想買戰鬥陀螺送給兒子當作紀念品。」
B組決賽連兩周上演相同對陣組合，不過這回劇本大不相同，林金達上演「甜蜜復仇」，以6：4擊敗吳宗明，在後天生日前提前收到禮物，他開心說：「這是我第一座B組單打冠軍，也是最棒的生日禮物。」林金達把勝利歸功於賽前集訓，感謝恩師林永華教練的指導，不僅修正個人技術上的缺點、也改善個人上場後容易緊張的情況。
林金達身為國家代表隊成員，原先將代表我國前往泰國參加世界輪椅運動會，無奈因新冠肺炎疫情，賽會近期決議取消，不過林金達對此樂觀看待，「雖然感到有點可惜，但是很感謝協會的努力，讓我們在台灣還可以參加比賽，真的很幸福。」
下午賽會舉行閉幕典禮，台中市政府運動局長李昱叡與麗綺貿易股份有限公司董事長特助王雪雲蒞臨現場頒獎，李昱叡說：「盧秀燕市長相當重視體育活動，希望勝利盃每年都固定在台中舉辦！」
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