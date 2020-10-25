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射箭／蘇思敏貢獻2點 協會青年至尊賽拔頭籌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
協會青年隊「女子天團」陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉。圖／企業射箭聯盟提供
協會青年隊「女子天團」陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉。圖／企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」今天登場，協會青年隊和衛冕軍寒舍集團隊在大到連騎摩托車都快被吹翻的大風中論箭，比完前4點只差1分，決勝點女單蘇思敏最後一局兩枝10分箭定江山，一人貢獻兩點勝利，率協會青年隊以19：16拔得頭籌。

根據競賽規程，例行賽排名第一的協會青年隊擁有至尊盟主賽奇數戰出場順序選擇權，今天第一戰出場順序就是由協會青年隊決定；比賽採積點制，由5點比賽總積點領先的隊伍獲勝。

昨天剛在「箭尊爭霸戰」中包下男、女天團榮銜的協會青年隊打鐵趁熱，第一點由表現沉穩的陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉以5：1射下寒舍集團林佳恩／蔡佩綺／高佳萍，不過寒舍集團第2點男團馬上扳回一城，東京奧運國手魏均珩和邱顯傑、余冠燐聯手，以6：0送協會青年隊戴宇軒／蘇于洋／楊恢哲一個「甜甜圈」，總積點6：5後來居上。

魏均珩第3點男子個人賽再以7：3大勝協會青年隊戴宇軒，一個人貢獻兩點勝利，寒舍集團總積點12：8拉大領先差距。

第4點混雙，協會青年隊陽亞蓉／蘇于洋6：2打敗寒舍集團高佳萍／余冠燐，總積點追成13：14（團體賽積點上限以5分計）只差一分，決勝第5點女單成最後關鍵；面對東京奧運國手寒舍集團林佳恩，協會青年隊蘇思敏毫無懼色，先取得4：0領先，第4局雖出現一枝6分箭，但另兩箭都射下滿分箭，最終就以6：2拿下第5點，助協會青年隊19：16拔得頭籌。

蘇思敏透露，賽前練習時很緊張。「上場後提醒自己不要想太多，抓住風比較小的空檔果斷出手，最後一趟第二箭重心沒站好射6分，知道問題後馬上修正，還好最後一箭也10分，能贏得最後勝利超開心。」

協會青年隊教練徐梓益提到，今天風大又亂，蘇思敏的特點是節奏快，因此最後一點女單排她上場，「我提醒她準備動作做好後，一抓到風較小的空檔便出手，失誤會少一點，這一點她掌握得很好。」

「至尊盟主賽」採5戰3勝制，由企箭二年例行賽冠軍協會青年出戰企箭元年奪冠的寒舍集團，第2戰到第5戰的比賽日期依序是11月14日、15日、21日和22日，地點都是國立體育大學射箭場。

協會青年隊蘇思敏一人貢獻2點勝利。圖／企業射箭聯盟提供
協會青年隊蘇思敏一人貢獻2點勝利。圖／企業射箭聯盟提供

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