奧運／資深奧運人集合 一甲子薪火傳承

今年距離1960年羅馬奧運剛好一甲子，中華民國奧運人協會今天特別舉辦薪火相傳重陽會，邀請60年前參與羅馬奧運的「飛躍羚羊」紀政、李伯廷、陳祖烈、黃士聰和鄭錦和出席；中華奧會主席林鴻道更預告，籌備許久的奧運博物館已開始選址，希望兩年後就能正式落成。

中華民國奧運人協會理事長翁明義提到，協會宗旨是「奧運人照顧奧運人」，過去協會就召集許多奧運人，透過演講分享歷程，今年適逢東京奧運加上羅馬奧運「一甲子」，特別利用重陽節邀請資深奧運人齊聚一堂。

體育署署長張少熙今天也親自出席，他：「現在的榮景，事前被打下來的江山，更該和他們致敬。」他強調體壇歷史的演進是「一棒接一棒」，在他任內將走得更踏實，為榮耀體育界努力。

「飛躍羚羊」紀政今天特別分享60年前羅馬奧運的趣事；參加過2屆奧運的陳祖烈則用「紀小妹」形容紀政，高齡88歲的他提到，1956年墨爾本奧運和接續羅馬奧運，能穿著中華民國戰袍是非常光榮的回憶，「當時都是穿著中華民國國旗，很不容易。」