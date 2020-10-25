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奧運／資深奧運人集合 一甲子薪火傳承
今年距離1960年羅馬奧運剛好一甲子，中華民國奧運人協會今天特別舉辦薪火相傳重陽會，邀請60年前參與羅馬奧運的「飛躍羚羊」紀政、李伯廷、陳祖烈、黃士聰和鄭錦和出席；中華奧會主席林鴻道更預告，籌備許久的奧運博物館已開始選址，希望兩年後就能正式落成。
中華民國奧運人協會理事長翁明義提到，協會宗旨是「奧運人照顧奧運人」，過去協會就召集許多奧運人，透過演講分享歷程，今年適逢東京奧運加上羅馬奧運「一甲子」，特別利用重陽節邀請資深奧運人齊聚一堂。
體育署署長張少熙今天也親自出席，他：「現在的榮景，事前被打下來的江山，更該和他們致敬。」他強調體壇歷史的演進是「一棒接一棒」，在他任內將走得更踏實，為榮耀體育界努力。
「飛躍羚羊」紀政今天特別分享60年前羅馬奧運的趣事；參加過2屆奧運的陳祖烈則用「紀小妹」形容紀政，高齡88歲的他提到，1956年墨爾本奧運和接續羅馬奧運，能穿著中華民國戰袍是非常光榮的回憶，「當時都是穿著中華民國國旗，很不容易。」
陳祖烈昔日門生「籃球博士」鄭志龍今天也帶著3位中華白代表隊的子弟兵出席，他笑說還是大學的3成員對前輩們事蹟並不熟悉，「不過有點感觸，對他們也是好事。」
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