長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲 明年將升級全馬賽事

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松，今(25日)凌晨於總統府前廣場盛大開跑，由台北市副市長黃姍姍、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

長榮航空城市觀光半程馬拉松持續精進賽事品質，即使在新冠肺炎疫情影響下，今年報名兩萬名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界。」

由於台灣疫情防治成功，這場賽事是疫情之後全台首場規模最大的路跑賽事，也做為全球示範賽事，現場做好防疫措施，設置六個出入口量測體溫，選手能夠安心比賽。

長榮航空董事長林寶水表示，「今年全球在新冠肺炎疫情的影響下都很辛苦，但長榮航空還是一本初衷堅持舉辦賽事，希望透過賽事推廣健康積極的生活態度，更感謝跑友們每年報名秒殺的支持與肯定，期盼未來能夠邀請更多海內、外熱愛跑步與旅遊的跑友們一同響應，透過雙腳感受台北之美，世界看到台灣。」

台北市副市長黃姍姍特別出席參與鳴槍，並鼓勵選手在天氣良好下在台北跑出健康、跑出佳績。台北市體育局長李再立也下場參與10公里路跑比賽。

長榮航空長期支持國內運動，同時也是許多台灣菁英運動員重要推手，連兩年分別奪得女子半馬組、10公里組啠冠的國內長跑好手曹純玊、謝千鶴，以及去年因右腳傷勢無緣完成男子半馬組衛冕的周庭印，今年也重返賽場。

這場賽事長榮航空在賽前提供4張歐美澳不限航點經濟艙機票，5張亞洲區不限航點經濟艙機票及15位國內線不限航點經濟艙機，除此之外，更加碼1張歐美澳及5張國內線不限航點經濟艙機，在賽事進行後抽出得主，以感謝跑者。

長榮航空城市觀光半程馬拉松明年升級為全馬賽事，將是台北市第三場城市馬拉松。