快訊

老情報員被當共諜逮捕 暴露什麼問題？

iPhone 12被偷怎辦？手機險保心安 別踩這6地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲 明年將升級全馬賽事

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲。 記者王樹衡／攝影
長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲。 記者王樹衡／攝影

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松，今(25日)凌晨於總統府前廣場盛大開跑，由台北市副市長黃姍姍、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。

長榮航空城市觀光半程馬拉松持續精進賽事品質，即使在新冠肺炎疫情影響下，今年報名兩萬名額依舊秒殺，明年將正式邁入全程馬拉松，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界。」

由於台灣疫情防治成功，這場賽事是疫情之後全台首場規模最大的路跑賽事，也做為全球示範賽事，現場做好防疫措施，設置六個出入口量測體溫，選手能夠安心比賽。

長榮航空董事長林寶水表示，「今年全球在新冠肺炎疫情的影響下都很辛苦，但長榮航空還是一本初衷堅持舉辦賽事，希望透過賽事推廣健康積極的生活態度，更感謝跑友們每年報名秒殺的支持與肯定，期盼未來能夠邀請更多海內、外熱愛跑步與旅遊的跑友們一同響應，透過雙腳感受台北之美，世界看到台灣。」

台北市副市長黃姍姍特別出席參與鳴槍，並鼓勵選手在天氣良好下在台北跑出健康、跑出佳績。台北市體育局長李再立也下場參與10公里路跑比賽。

長榮航空長期支持國內運動，同時也是許多台灣菁英運動員重要推手，連兩年分別奪得女子半馬組、10公里組啠冠的國內長跑好手曹純玊、謝千鶴，以及去年因右腳傷勢無緣完成男子半馬組衛冕的周庭印，今年也重返賽場。

這場賽事長榮航空在賽前提供4張歐美澳不限航點經濟艙機票，5張亞洲區不限航點經濟艙機票及15位國內線不限航點經濟艙機，除此之外，更加碼1張歐美澳及5張國內線不限航點經濟艙機，在賽事進行後抽出得主，以感謝跑者。

長榮航空城市觀光半程馬拉松明年升級為全馬賽事，將是台北市第三場城市馬拉松。

長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲。 記者王樹衡／攝影
長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲。 記者王樹衡／攝影

長榮 馬拉松 疫情 北市

相關新聞

ITF挑戰賽／曾俊欣與冠軍擦身 葛藍喬安娜拚封后

我國網球小將曾俊欣本周在ITF挑戰賽漢堡站一路殺進男單決賽，並在今天與雙打搭檔、21歲的波蘭選手祖克（Kacper Zu...

長榮航空半程馬拉松總統府前盛大開砲 明年將升級全馬賽事

2020長榮航空城市觀光半程馬拉松，今(25日)凌晨於總統府前廣場盛大開跑，由台北市副市長黃姍姍、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。 長榮航空城市觀光半程馬拉松持續精進賽事

打造專屬運動專區 台中市推女性運動日大受歡迎

身為六都唯一女性首長，台中市長盧秀燕上任後，致力發展各項「酷運動」，市府首度舉辦「2020台中女力女麗Women’s Day」，活動昨（24）日起一連兩天在市府前廣場展開，不僅有女性專屬運動專區，還有

企業射箭／彭家楙退邱意晴登箭后 高浩文成功復仇稱王

中華企業射箭聯賽二年今天舉行「箭尊爭霸戰」，打頭陣的「箭林之后」之爭由挑戰衛冕的台南隊彭家楙6：2打敗協會青年隊新兵邱意...

女力也愛酷運動 台中府前首度舉辦女性運動專區

2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦，打造女性專屬的運動專區，現場近千名朋友不分老少，...

東京水上運動中心落成 抗癌女將池江璃花子試泳

日本今天為東奧與帕運游泳等賽事會場「東京水上運動中心」舉行落成紀念儀式，跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子，成為試泳下水...

企業女壘／黃蜂隊單日搶兩勝 拿到總冠軍賽門票

2020新力旺企業女子壘球聯賽季後挑戰賽，今天移師台中萬壽棒球場開打，新世紀黃蜂隊連兩戰擊敗新力旺旺獅隊，在5戰3勝制季...

日本選手羅馬拼音 奧運轉播畫面擬採先姓後名

日媒報導，有關日本選手出席奧運賽事，在轉播畫面上的姓名羅馬拼音順序，國際奧會（IOC）有意將一直以來的「先名後姓」變更為...

桌球／隔離訓練不中斷 鄭怡靜透過視訊練體能

隔離期間桌球一姐鄭怡靜訓練不中斷，她今天上午與教練鄭佳奇、體能教練一起透過視訊在房內進行徒手訓練，她笑說：「這是我第1次...

台中女力女麗Women’s Day 國泰相挺數百位女性透過運動展現女「麗」

近年來女性意識抬頭，相當重視女力的金融業龍頭國泰金控，今(24)日於台中舉辦「2020台中女力女麗Women’s Day」活動，透過知性的靜態講座課程結合動感的健康運動課程，吸引超過數百位女性共襄盛舉

羽球／戴資穎任高雄秋冬旅遊大使 展現球場外多變造型

高雄市政府觀光局特別邀請「高雄之光」世界球后戴資穎，擔任今年高雄秋冬旅遊大使，向國內民眾及世界各地的粉絲介紹高雄好吃、好...

東奧帕運賽事門票 擬11月起接受退票

2020年東京奧運與帕運受到疫情影響，延後到2021年夏季登場，主辦單位考量到部分已購票民眾，可能無法配合東奧與帕運延後...

熱門新聞

NBA／歐尼爾諷哈沃德 不該像明星般大肆慶祝

現場重現／史上拚最後一戰爭冠 台南放火燒本壘最經典

中職／獅隊相隔7年稱霸半季 將與兄弟爭冠

NBA／找NBA訓練師報到 林書豪爆近3個月首度真正打對抗

MLB／布勒6局10K率道奇要回領先 阿羅薩雷納紀錄轟無用

MLB／布勒10K破世界大賽紀錄 年紀輕輕鎮住大場面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。