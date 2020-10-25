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打造專屬運動專區 台中市推女性運動日大受歡迎

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
打造專屬運動專區，台中市推女性運動日。 台中市政府提供
打造專屬運動專區，台中市推女性運動日。 台中市政府提供

身為六都唯一女性首長，台中市長盧秀燕上任後，致力發展各項「酷運動」，市府首度舉辦「2020台中女力女麗Women’s Day」，活動昨（24）日起一連兩天在市府前廣場展開，不僅有女性專屬運動專區，還有免費講座與女性運動課程，及青奧指定項目5人制棒球，活動今日還有一天，歡迎把握機會參加。

運動局長李昱叡指出，這次活動主題以女性為主，規劃了靜態與動態結合的運動系列課程，並辦理生活講座；戶外課程安排「健康彈力帶與燃脂有氧運動」，打造女性專屬運動專區，鼓勵民眾走出戶外養成規律運動習慣。

中市推女性運動日，打造專屬運動專區。 台中市政府提供
中市推女性運動日，打造專屬運動專區。 台中市政府提供

現場由國泰女子籃球隊進行籃球體驗營示範教學；另外還有跑壘與強打王等大型充氣遊戲座，以及年輕人喜愛的3分球投籃等闖關遊戲，不僅如此，還首度在台中市戶外引進5人制棒球運動，這項運動不僅已納入青奧競賽項目，街頭風快節奏，也是特色之一。

活動並邀請西苑高中棒球隊與東山高中女壘隊，進行對抗賽，也讓現場民眾參與體驗；此外，也安排原創台灣揚名國際的Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演，外型可愛的胖卡美食車市集也是亮點之一，吸引近千位民眾參與，感受台中幸福的運動休閒生活。

運動局長李昱叡、立法委員楊瓊瓔、中華民國文化休閒運動協會榮譽理事長秦熙嶽、國泰人壽展中部曾麗朶協理等人皆出席，體育界女性代表運動好手舉重金牌國手郭婞淳、帶領藍鯨女足三連霸的教練呂桂花、亞運輕艇國手陳瑋涵等人也到場支持；活動今天還有一天，時間自下午2時至6時，喜愛運動的市民朋友千萬別錯過，相關訊息請上台中酷運動粉絲專頁查詢。

感受台中幸福的運動休閒生活。 台中市政府提供
感受台中幸福的運動休閒生活。 台中市政府提供

台中市 楊瓊瓔

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