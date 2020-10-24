ITF挑戰賽／曾俊欣與冠軍擦身 葛藍喬安娜拚封后

我國網球小將曾俊欣本周在ITF挑戰賽漢堡站一路殺進男單決賽，並在今天與雙打搭檔、21歲的波蘭選手祖克（Kacper Zuk）爭奪冠軍，最終曾俊欣以4：6、6：7（4：7）落敗，無緣拿下暌違兩年的冠軍。

世界排名第287名的曾俊欣，昨天在四強賽與義大利選手布蘭卡西歐（Raul Brancaccio）一路苦戰，首盤在搶先破發的情況下，卻被對手逼平到搶七並丟掉首盤，不過接下來兩盤他穩住陣腳逆轉勝出，取得今天冠軍賽的門票。

而今天曾俊欣則是與上周才剛在里斯本挑戰賽與他搭檔的波蘭選手祖克碰頭，祖克生涯迄今已贏得5座ITF冠軍，而曾俊欣上一次拿下ITF巡迴賽冠軍已經是2年前在台灣舉行的未來賽。

雙方今天碰頭在首盤就一路拉鋸，第九局祖克把握住機會搶先破發，儘管第10局曾俊欣一度化解了對手前三個盤末點，但仍是以4：6失守，第二盤兩人在前12局都未能攻破對手發球局的情況下進入搶七，最終曾俊欣再以6：7（4：7）吞下敗仗，無緣奪下冠軍。

至於我國另一名小將、台英混血的葛藍喬安娜也在ITF巡迴賽沙姆沙伊赫站一路挺進到女單四強賽，並在今天以6：1、6：4直落二擊敗世界排名第874名的比利時選手史秋森（Helene Scholsen），以一盤未失的表現挺進到決賽，將力拚職業生涯單打首冠。