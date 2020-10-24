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企業射箭／彭家楙退邱意晴登箭后 高浩文成功復仇稱王

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台中銀行隊高浩文（右）奪企業射箭聯賽二年箭林之王，台南隊彭家楙（左）奪箭林之后。圖／企業射箭聯盟提供
台中銀行隊高浩文（右）奪企業射箭聯賽二年箭林之王，台南隊彭家楙（左）奪箭林之后。圖／企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽二年今天舉行「箭尊爭霸戰」，打頭陣的「箭林之后」之爭由挑戰衛冕的台南隊彭家楙6：2打敗協會青年隊新兵邱意晴，而「箭林之王」頭銜則由台中銀行隊高浩文以7： 3擊敗台南射箭隊洪晟皓，首度登上王座。

彭家楙今年例行賽在拿下六連勝後，卻遭到邱意晴打破不敗金身，對於今天成功復仇並且完成衛冕，她說：「風超大的，而且忽大忽小很難抓，我只能告訴自己別想太多，抓住風小一點的時間果斷出手，很開心能夠再度榮膺箭林之后，感謝中華企業射箭聯盟給我們這麼棒的舞台，也感謝隊友的鼓勵。」

而高浩文則是在「箭林之王」之爭碰上例行賽三度交鋒都吞下敗仗的洪晟皓，但這次他則是順利登上王座，「對我來說，每一場比賽都是全新開始，所以我不會去想已經比完的勝負，只專注在比賽當下，今天的風很大，我要自己瞄點更大膽一些，因為我知道自己愈緊繃狀況愈不好。」

台中銀行隊不只射下「箭林之王」，在「黃金混雙」之爭也由來自南韓的崔建和譚雅婷聯手，以6：2氣走寒舍集團隊魏均珩／林佳恩，搶下企箭二年「黃金混雙」榮銜。

而協會青年隊則是展現初生之犢不怕虎的氣勢，陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉先擒凱撒飯店隊女團，許家豪／羅恩／陳致廷接棒再俘新竹愛山林隊男團，兩場都是逆轉勝，包辦中華企業射箭聯賽二年男、女天團榮銜。

譚雅婷

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