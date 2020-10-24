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女力也愛酷運動 台中府前首度舉辦女性運動專區

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦。圖／台中市政府運動局提供
2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦。圖／台中市政府運動局提供

2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦，打造女性專屬的運動專區，現場近千名朋友不分老少，70歲以上的銀髮族也來參加，熱情參與有氧健身課程，一同展現女性獨特的運動美力，身為女力代表的台中市長盧秀燕自上任以來，致力推動台中各項運動發展，打造運動城市，目標要讓民眾健康又樂活。

台中市政府運動局表示，女性市場趨勢不斷受到重視，同時也在家庭中扮演相當重要的角色，因此活動主題以女性族群為主，規畫了靜態與動態結合的運動美力系列課程，邀請國泰金控辦理「我懂你／妳－兩性理想生活大解析」免費講座，剖析兩性生活；戶外課程則由World Gym安排「健康彈力帶與燃脂有氧運動」，提供女性朋友除了運動之外，也帶動新思維提升自我。

這次活動透過女性也將家庭元素帶入，鼓勵民眾走出戶外養成規律運動習慣，現場由國泰女子籃球隊進行籃球體驗營示範教學；棒球則包含有跑壘與強打王大型充氣座、時下年輕人喜愛3分球射籃等闖關活動。

為推廣新興運動青奧項目5人制棒球，現場邀請台中西苑高中棒球隊與東山高中女壘隊，進行現場對抗賽；在運動之餘安排原創台灣揚名國際的Red Bull PAO一對一花式扯鈴表演，及科正國際健康事業設置Afascan運動機能評估系統提供體適能檢測等，活動將為期兩天。

2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦。圖／台中市政府運動局提供
2020台中女力女麗Women’s Day今天在台中市府前廣場首度舉辦。圖／台中市政府運動局提供

棒球 女壘

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