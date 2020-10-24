東京水上運動中心落成 抗癌女將池江璃花子試泳
日本今天為東奧與帕運游泳等賽事會場「東京水上運動中心」舉行落成紀念儀式，跟白血病奮鬥的日本女泳將池江璃花子，成為試泳下水的首批選手。
日本放送協會（NHK）報導，位於東京都江東區的東京水上運動中心，今年2月已經落成，原訂3月要舉行落成儀式，但受到疫情影響延到今天舉行。
東京水上運動中心耗資約567億日圓（約新台幣155億元）建設，場內固定座位加上臨時增設座位，最多可容納1萬5000名觀眾；2021年東奧將在此舉行游泳及跳水等比賽項目。
出席儀式的東京都知事小池百合子說，她相信這個會場一定能讓大家都滿意，為了戰勝疫情並實現安心安全的東奧大會，東京都政府會跟中央政府及組織委員會合作，做好萬全準備。
新落成的游池長度為50公尺，由於池內牆壁及地面都可活動，所以可以改變泳池的深度及長度；待東奧結束後，這個泳池也將開放供東京都民眾使用。
東京水上運動中心25日起出借給相關競技團體，讓選手可以針對正式大會進行練習。
今天的落成儀式上，主辦單位邀請池江璃花子等人首度試泳。
池江跟帕運游泳選手等人一同下水試泳後說，在會場看到泳池時，真的有「明年要在這裡舉辦奧運」的實際感受；深度達3公尺的泳池非常好游，是非常棒的游泳環境。
罹患白血病後成功重返游泳比賽現場，池江訂下2024年出賽奧運的目標，雖然池江有資格出賽12月舉行的日本錦標賽，但跟教練商量為養好身體，決定今年內先暫緩出賽，所以今天透過試泳先感受東京水上運動中心。
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