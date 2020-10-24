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台中女力女麗Women’s Day 國泰相挺數百位女性透過運動展現女「麗」

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
台中女麗活動，在台中市政府廣場現場數百名女性參與。 記者王樹衡／攝影
台中女麗活動，在台中市政府廣場現場數百名女性參與。 記者王樹衡／攝影

近年來女性意識抬頭，相當重視女力的金融業龍頭國泰金控，今(24)日於台中舉辦「2020台中女力女麗Women’s Day」活動，透過知性的靜態講座課程結合動感的健康運動課程，吸引超過數百位女性共襄盛舉，陽光名模王麗雅、擁有數十萬粉絲的健身作家漢娜等運動名人，也特別到場支持，與女孩們一起透過運動找到更美好的自己。

現場除了有一系列的動態運動課程，還特別規劃靜態講座，邀請到國泰投信投資顧問部楊正豪資深經理、奧沃市場趨勢顧問創辦人林宛瑩及World Gym有氧老師Emily，三位來自不同領域的講者，透過數據帶領參與者掌握金融理財和運動趨勢，讓每位參與者都享受到知性又動感的周末午後。國泰金控表示，女力活動的價值，是為了讓女性對於「愛自己」產生行動，希望這次的活動能陪伴女性一起透過更健康的方式，找到自信、勇敢的自我，也期待國泰金控能作為女性最強的後盾。

舉重好手郭婞淳也特別出席參與。

靜態講座分享兩性大不同 國泰投信建議女性們LOVE投資

近年來產業界紛紛以大數據作為調查分析的基礎，本次活動靜態講座也透過數據資料分析兩性在理財、消費及運動取向的差異，帶領參與者重新認識內心需求、實踐理想生活。奧沃市場趨勢顧問創辦人林宛瑩表示，面對生活的轉變，如何為自己預備財務支持顯得相當重要，然而促發男女理財的動機也大不同，例如女性理財動機以「老後生活費用（56%）」為主，希望為未來中長期生活風險預作準備，男性則是「提升個人財務自主性（48%）」，積極提升當下財務自主性與生活品質。

國泰投信楊正豪經理也分享，女性投資痛點在於多數認為理財有風險難以承受，因此多以風險低的定存、保險為主，且更注重未來退休生活的保障，國泰泰享退系列基金投資比重女性就比男性來得高，比例約為55:45，後疫情時代，提醒女性投資要留意L(Low interest rate)、O(Online services)、V(Volatility )、E(ESG)；奧沃則分享女性理財多為退休後生活費用為主的相關發現。剛從大學畢業的林小姐聽完講座後開心地表示，過去自己對於金融理財的意識較為薄弱，透過這次國泰舉辦這麼有意義的講座和活動，讓自己想開始認真理財，希望未來能為自己創造財務自主。

台中市政府廣場。現場有氧運動帶動。 記者王樹衡／攝影
台中市政府廣場。現場有氧運動帶動。 記者王樹衡／攝影

數百位女孩齊聚 透過運動展現最棒的自己

運動不僅能讓身體健康，更是增進自信與力量的關鍵。動態的健康美力帶與燃脂有氧運動課程。

特別邀請到陽光名模王麗雅、擁有數十萬粉絲的健身作家漢娜等運動名人到場，與現場數百位女孩一起運動，王麗雅表示，很開心也很謝謝國泰金控舉辦這麼棒的女力活動，尤其是看見每個女孩閃閃發光的模樣，希望女孩們會記得這麼有凝聚力的一天，讓運動成為生活的一部分，也找到屬於自己的自信光芒。在網路上擁有數十萬粉絲，被譽為「健身初心者必追」的健身名人漢娜也表示，感謝國泰金控的邀請，讓我能到臺中市府前和超過百位女孩一起透過運動展現不同的自信美，她更鼓勵所有女孩，「美」的標準不該是別人給予的框架，而是愛自己、做自己，那才是由內而外自然散發出來的美。

實際行動支持女力 國泰成女性最強後盾

國泰金控力挺女力，積極舉辦女性相關活動，亦將女力納入企業永續發展策略之一，有趣的是，國泰金控內部調查結果顯示，與台灣女性相比，國泰金控同仁對生活滿意度，包括快樂感、生活理想等，皆擁有較高的生活滿意度。此外，國泰金控亦鼓勵女性同仁、主管成為模範，激勵女性同仁發揮所能成為卓越領導人，像是國泰金控投資長程淑芬2019年即從來自20個國家的人選中脫穎而出，榮獲「亞洲頂尖永續超級女性」殊榮，國泰金控企業永續辦公室經理呂盈潔，自2012年起加入國泰後，積極投入永續領域，榮獲2020年推動永續發展之企業的「力世代楷模獎」，國泰用實際行動支持女性，綻放女力風采。

現場示範女性也可參與的五人制棒球。 記者王樹衡／攝影
現場示範女性也可參與的五人制棒球。 記者王樹衡／攝影

理財 健身 男性 疫情

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