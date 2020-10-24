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日本選手羅馬拼音 奧運轉播畫面擬採先姓後名

中央社 / 東京24日綜合外電報導
日媒報導，有關日本選手出席奧運賽事，在轉播畫面上的姓名羅馬拼音順序，國際奧會（IOC）有意將一直以來的「先名後姓」變更為「先姓後名」。 新華社
日媒報導，有關日本選手出席奧運賽事，在轉播畫面上的姓名羅馬拼音順序，國際奧會（IOC）有意將一直以來的「先名後姓」變更為「先姓後名」。 新華社

日媒報導，有關日本選手出席奧運賽事，在轉播畫面上的姓名羅馬拼音順序，國際奧會（IOC）有意將一直以來的「先名後姓」變更為「先姓後名」，跟日文表述姓名時的順序一致。

共同社報導，相關人士表示，過去在奧運電視轉播時，日本選手姓名的羅馬拼音通常以「先名後姓」的順序來表述，但IOC有意變更成跟日文表述方式一樣，也就是「先姓後名」的順序。

例如，用羅馬拼音報導日本人姓名時，山本一朗過去會被寫成Ichiro Yamamoto，未來在奧運轉播上將變為Yamamoto Ichiro，跟日文中的姓名順序表述一致。

日本政府2019年9月決定，在政府公文書以羅馬拼音表述日本人姓名時，一律採取跟日文表述方式一樣的「先姓後名」，之後也向IOC提出變更表述方式請求。

奧運各賽場的賽事轉播與選手訪問等畫面，都是由IOC設置的奧林匹克廣播服務公司（OlympicBroadcasting Services）提供給全球各國媒體。

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