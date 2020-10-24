桌球／隔離訓練不中斷 鄭怡靜透過視訊練體能

隔離期間桌球一姐鄭怡靜訓練不中斷，她今天上午與教練鄭佳奇、體能教練一起透過視訊在房內進行徒手訓練，她笑說：「這是我第1次透過視訊來訓練，還蠻新鮮的。」

世界排名第8的鄭怡靜，與女將陳思羽2天前搭機飛往中國上海，隔離滿3天後，將搭乘專車前往山東省威海，接著再進行4天隔離，才能開始恢復練球，備戰11月8日開打的女子世界盃桌球賽。

事實上，鄭怡靜原訂昨天下午就要進行體能訓練，由於體能教練臨時有事請假，課程才順延到今天上午。

另一方面，鄭佳奇也透露，出發前2週她刻意加重訓練量，「怡靜被我操得蠻慘的，反正抵達中國後隔離可當成恢復和調整，時間不會浪費。」

對鄭怡靜來說，前2週的訓練簡直就像惡夢，「我去針灸，就連醫師都說我身體每一條肌肉都是緊的，那時我差點練到崩潰。」

雖說隔離當休息，但鄭佳奇仍安排視訊體能訓練課，「一個人做訓練也挺無聊的，視訊可以聊聊天才不會這麼枯燥。」

鄭佳奇強調，這趟行前早已規劃好所有計畫，「今天練完明天是假日，會讓怡靜好好休息，等她抵達威海後，我和體能教練評估她身體恢復狀況，再決定後面4天隔離要練1次或2次。」

透過視訊來訓練，鄭怡靜雖感覺新鮮，但過程並不輕鬆，「其實還是會喘，教練也說，就算只是徒手訓練強度一樣還是可以很強。」

明天鄭怡靜將可獲得一天喘息，預計週一搭車前往威海，不過閒不下來的她透露，明天還是會做些基礎體能，出發前她刻意帶上「特製加重」球拍，「我也會練習揮拍找一下感覺。」