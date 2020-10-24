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羽球／戴資穎任高雄秋冬旅遊大使 展現球場外多變造型

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使並與市長陳其邁在駁二藝術特區互尬羽毛球。圖／高雄市政府觀光局
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使並與市長陳其邁在駁二藝術特區互尬羽毛球。圖／高雄市政府觀光局

高雄市政府觀光局特別邀請「高雄之光」世界球后戴資穎，擔任今年高雄秋冬旅遊大使，向國內民眾及世界各地的粉絲介紹高雄好吃、好玩、好拍的觀光景點及美食，更約另類網紅市長陳其邁在駁二藝術特區互尬羽毛球、吃冰、玩自拍，要將高雄最美好的港灣風景推介到全世界。

高市府觀光局今天安排世界球后戴資穎走訪亞洲新灣區，從頂級科技的智崴科技i-ride、鯨魚堤岸眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台等；也走訪鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街；中午更與市長陳其邁相約在駁二藝術特區走訪各異奇趣的倉庫群，兩人一起在駁二人氣打卡點自拍，還打一場羽毛球友誼賽，品嚐義式冰淇淋，最後更宣布請戴資穎擔任高雄市秋冬旅遊大使的消息，廣邀民眾一起到高雄來觀光旅遊，也藉由戴資穎的世界知名度，將高雄觀光推上世界級舞台。

戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。圖／高雄市政府觀光局
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。圖／高雄市政府觀光局

觀光局局長周玲妏表示，高雄有多元的人文歷史及美麗的山海河港，觀光局於10月初推出限量免費遊程，每條路線主題不同，帶領外縣市民眾從市區玩到山城海線，深入瞭解高雄的在地人文及熱情，一推出就相當受到歡迎，報名全數秒殺，可見高雄觀光魅力驚人，這次更邀請世界球后戴資穎擔任高雄秋冬旅遊大使，向大家介紹高雄新玩法。

戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。圖／高雄市政府觀光局
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。圖／高雄市政府觀光局

另外為讓更多年輕人能夠更瞭解高雄不同的觀光面向，觀光局更請來多組全台知名YouTuber接力，挖掘高雄的觀光魅力，希望大家都能來高雄感受豐富的人文風情加美景，讓民眾冬天都能來高雄觀光旅遊，過暖冬、賞美景、吃美食、泡好湯。

戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。 圖／高雄市政府觀光局
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。 圖／高雄市政府觀光局

戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。 圖／高雄市政府觀光局
戴資穎受邀擔任高雄市秋冬旅遊大使，展現球場外的另一樣貌。 圖／高雄市政府觀光局

戴資穎

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