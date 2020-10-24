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東奧帕運賽事門票 擬11月起接受退票

中央社 / 東京24日綜合外電報導
東奧帕運賽事門票預計11月起接受退票。 法新社
東奧帕運賽事門票預計11月起接受退票。 法新社

2020年東京奧運與帕運受到疫情影響，延後到2021年夏季登場，主辦單位考量到部分已購票民眾，可能無法配合東奧與帕運延後一年前往觀戰，預計從11月起分別接受退票。

日本放送協會（NHK）報導，東奧及帕運大會組織委員會表示，已售出的東奧及帕運賽事門票，隨著大會延後一年到2021年夏季登場，預計從11月10日左右起，開放屆時無法入場的民眾辦理退票。

原訂今年夏季先後登場的東奧及帕運相關賽事門票，前者已售出約448萬張、後者也售出約97萬張，這些門票到明年賽事登場時一樣有效。

不過，相關人士表示，考量部分民眾因為東奧及帕運延期一年而無法前往觀戰，預計從11月10日左右起約20天左右，開放購買東奧門票的民眾退費；12月也會開放約20天時間，讓購買帕運門票民眾退票。

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