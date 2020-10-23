自行車／87歲不老騎士單車環島 蔡榮堃再刷新人生紀錄

由功學社KHS單車安全學校主辦，並由中華單車安全協會創會會長、80歲謝正寬親自領騎的9天環島團，將在25日完成單車環島壯舉，其中過去就曾完成機車環島的不老騎士蔡榮堃，這次再以87歲高齡隨團挑戰難度更高的單車環島，繼續刷新自己的人生紀錄。

蔡榮堃在三年前遭遇喪偶之痛，除了每年必定會從三重騎著腳踏車上陽明山追思伴侶外，還在女兒蔡佳杏與國家級足球教練的兒子蔡尚明鼓勵下，參加了弘道老人福利基金會主辦的不老騎士機車環台活動，希望藉由團體運動可以讓為照顧母親而身心俱疲的父親快速調整轉換心情，意外開啟了蔡榮堃的第二人生。

而當年蔡榮堃以84歲高齡挑戰機車環島的紀錄，也讓總統蔡英文在總統府接待這群不老騎士，但今年蔡榮堃決定再一次挑戰人生，參加功學社KHS單車安全學校主辦的單車環島活動。