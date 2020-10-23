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高球／緯創女子公開賽 李旻「誤」事、石澄璇逆轉封后

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
緯創女子公開賽冠軍石澄璇。圖／TLPGA提供
緯創女子公開賽冠軍石澄璇。圖／TLPGA提供

總獎金6百萬元的緯創女子公開賽，今天在東華高爾夫俱樂部進行第三輪決賽，今天雨勢停歇，然而風勢要比前兩天更為猛烈，經過54洞征戰，綽號「小石頭」的石澄璇守住前兩天的戰果，最後以213桿，一桿勝差獲得冠軍以及108萬元獎金，旅美好手程思嘉214桿名列第二，在美國就讀大學的張子怡，以平標準桿的216桿，成為這次表現最佳的業餘選手。

領先組的石澄璇和程思嘉，今天一開始的手感都不是很好，李旻雖然也掉了一桿，但一度領先多達3桿，變成一人獨走，眾家選手爭第二的局面。不過轉場後戰況大轉變，李旻第11、12洞出現失誤，兩洞花掉4桿，石澄璇則在第12洞抓鳥，變身領先者，最終更以一桿勝差笑納職業生涯第二座冠軍。

石澄璇賽後表示，很意外能夠獲得冠軍，因為以往來東華球場比賽，天氣大都不佳，成績也不理想，這一次終於有所突破，在風雨的天氣下以低於標準桿3桿完賽，更棒的是還拿下冠軍，所以相當開心。

旅美選手程思嘉前半場不覺得有機會爭冠軍，即便同組的李旻失誤，她也覺得其他選手很可能已經超越，直到第14洞看見領先板，才知道只落後一桿，今天前九洞打完她覺得沒機會了，所以放手去打，沒想到反而打得順手，方向跟距離都和預想的一樣，整體來說還算滿意。

業餘選手張子怡今天抓下全場唯一的老鷹，以平標準桿的216桿並列第5，相隔兩年再度獲得最佳業餘選手頭銜。她賽後表示，一開始的心態還是太急，花掉一桿，她趕緊試著找回感覺，還好沒有花太多的時間。前一陣子開學，加上應付期中考，張子怡說壓力很大，還好透過健身與冥想訓練，狀況恢復不少

緯創資通總經理林建勳在頒獎典禮上致詞，他首先感謝TLPGA和東華球場的努力，讓賽事圓滿結束，同時也肯定球場的硬體設施，風雨之中果嶺未積水，比賽得以繼續進行，林建勳表示，選手在惡劣的天候狀況下，仍能打出低於標準桿的成績，實在不簡單，最後他謝謝每一位選手和工作人員的付出。

程思嘉 李旻 高爾夫

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