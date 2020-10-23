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自行車／KOM登山王艾伯森奪第四冠 黃冠霖獲國內冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020台灣自行車登山王挑戰今天在氣候不佳的狀態下順利落幕。圖／中華自行車騎士協會提供
2020台灣自行車登山王挑戰今天在氣候不佳的狀態下順利落幕。圖／中華自行車騎士協會提供

2020台灣自行車登山王挑戰活動，今天清晨6點於七星潭鳴槍啟動，來自我國及22個國家的425位車友同場較勁、決戰武嶺，最終總排名由台灣女婿、曾經三次拿過KOM冠軍的艾伯森（John Ebsen）封王，年僅22歲的前勁車隊黃冠霖拿下台灣冠軍，同時為總排名季軍；女子組則由台灣籍的郭家齊封后。

今日花蓮地區降雨且天候不佳，上山之後氣溫驟降，但選手仍展現強大的意志力，征服高山。賽前即備受矚目的艾伯森，七點半左右在台8線164K處發動攻擊，並且很快拉出與主集團之間25秒的差距，且在一路領先下，於早上10點左右進入武嶺終點拿下今年冠軍，時間是3小時26分50秒。

艾伯森賽後表示，以前也碰過下雨和低溫，這回並未因天候因素改變騎乘策略，話雖如此，他今天很早就發動攻勢獨推出去。

交通部觀光局近年來積極打造KOM成為國際活動品牌，除了提高台灣國際能見度之外，更希望吸引愛好騎車的國際朋友到台灣慢騎慢遊，體驗享受當地的好山好水和美味小吃。交通部觀光局也希望透過自行車節各項活動，除了讓全世界看到台灣之美外，更希望把自行車從觀光遊憩、極限探索導入生活態度。

2020台灣自行車登山王挑戰今天在氣候不佳的狀態下順利落幕。圖／中華自行車騎士協會提供
2020台灣自行車登山王挑戰今天在氣候不佳的狀態下順利落幕。圖／中華自行車騎士協會提供

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