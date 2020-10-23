聽新聞
test
0:00 / 0:00
桌球／出征世界盃隔離不無聊 鄭怡靜購遊戲機自主訓練
台灣桌球一姐鄭怡靜出征世界盃昨天抵達上海，目前人在飯店隔離，出發前她花了新台幣1萬6000多元添購時下最夯的遊戲機Switch，除可排遣隔離時的無聊，還能兼做自主訓練一舉兩得。
世界排名第8的鄭怡靜，這次前往中國參加女子世界盃桌球賽，依照計畫抵達上海後，得先在隔離飯店待滿3天，再搭乘專車前往山東威海進行4天隔離，等二篩完成後才可開始練球。
由於世界盃將於11月8日登場，賽前隔離選手只能待在房間裡，為了不讓時間空轉，鄭怡靜買了遊戲主機Switch與健身環等配件，讓自己獨自訓練時不會這麼枯燥、無聊。
「這是我第一次買遊戲機。」鄭怡靜笑說，她其實並不愛玩電動，會買Switch也算是一種突破，「之前我和朋友去健身中心，結果現場有Switch租借服務，我們試玩了一次，發現其實蠻有趣的，而且強度也不錯。」
鄭怡靜透露，Switch搭配健身環的遊戲，除能自己設定訓練強度，加上還有分數與一些特殊任務，「如果要拚高分，訓練起來還蠻累的。」由於這次賽前選手需隔離一週，因此她腦筋一轉，決定透過Switch來自主訓練。
今天展開首日隔離的鄭怡靜，原下午規劃徒手肌力訓練，沒想到體能訓練師臨時有事，訓練延到明天上午，鄭怡靜乾脆提前「開箱」遊戲機，一邊殺時間還能讓自己動一動流汗。
今年女子世界盃桌球賽於11月8日在中國山東省威海開打，男子世界盃則在11月13日接力登場，台灣女將包括鄭怡靜與陳思羽獲邀，男子組則有一哥林昀儒與莊智淵參賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言