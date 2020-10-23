桌球／出征世界盃隔離不無聊 鄭怡靜購遊戲機自主訓練

台灣桌球一姐鄭怡靜出征世界盃昨天抵達上海，目前人在飯店隔離，出發前她花了新台幣1萬6000多元添購時下最夯的遊戲機Switch，除可排遣隔離時的無聊，還能兼做自主訓練一舉兩得。

世界排名第8的鄭怡靜，這次前往中國參加女子世界盃桌球賽，依照計畫抵達上海後，得先在隔離飯店待滿3天，再搭乘專車前往山東威海進行4天隔離，等二篩完成後才可開始練球。

由於世界盃將於11月8日登場，賽前隔離選手只能待在房間裡，為了不讓時間空轉，鄭怡靜買了遊戲主機Switch與健身環等配件，讓自己獨自訓練時不會這麼枯燥、無聊。

「這是我第一次買遊戲機。」鄭怡靜笑說，她其實並不愛玩電動，會買Switch也算是一種突破，「之前我和朋友去健身中心，結果現場有Switch租借服務，我們試玩了一次，發現其實蠻有趣的，而且強度也不錯。」

鄭怡靜透露，Switch搭配健身環的遊戲，除能自己設定訓練強度，加上還有分數與一些特殊任務，「如果要拚高分，訓練起來還蠻累的。」由於這次賽前選手需隔離一週，因此她腦筋一轉，決定透過Switch來自主訓練。

今天展開首日隔離的鄭怡靜，原下午規劃徒手肌力訓練，沒想到體能訓練師臨時有事，訓練延到明天上午，鄭怡靜乾脆提前「開箱」遊戲機，一邊殺時間還能讓自己動一動流汗。

今年女子世界盃桌球賽於11月8日在中國山東省威海開打，男子世界盃則在11月13日接力登場，台灣女將包括鄭怡靜與陳思羽獲邀，男子組則有一哥林昀儒與莊智淵參賽。