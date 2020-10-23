宣導奧會模式、分享兩岸交流 陳國儀授課獲滿堂彩

今年因受到疫情影響與邊境管制，導致兩岸交流停滯，中華奧會原計畫辦理的各項兩岸體育活動均推遲或取消，而中華奧會與體育署也利用這段時間加強辦理宣導奧會模式、兩岸體育交流處理規範及注意事項，今天中華民國龍舟協會宣講就邀請國立體育大學副校長、中華奧會顧問陳國儀擔任講師，針對兩岸體育交流分享個人經驗。

中華奧會主席林鴻道十分關心兩岸正常的交流與發展，他表示，穩定有序的發展兩岸體育交流與合作是兩岸體育界共同的期望，希望在疫情穩定後，兩岸體育在平等、互惠、對等、和諧基礎下，秉持相互尊重、善意理解的原則，開展各項交流與合作，讓兩岸體育交流繼續維繫穩定互利的正面發展。

有鑑於此，中華奧會與體育署利用這個時間，加強辦理宣導奧會模式、兩岸體育交流處理規範及注意事項，期使兩岸間未來的交流活動能更加順暢，中華奧會也與各協會合作，擇定適當時機，遴派講師前往授課，分享兩岸交流相關注意事項。

今天上午中華民國龍舟協會宣講，就邀請中華奧會顧問陳國儀擔任講師，陳國儀除是著名的國際體育及運動法學專家，更擔任多年亞奧會執行委員、財務委員會主席及中華奧會秘書長，從事國際體育實務工作數十年，對國際體育的運作模式與兩岸體育的交流現況十分了解。

兩岸自1989年開始交流之初，陳國儀就與大陸方面進行多次會議與交流活動，身歷其境，有獨到的經驗與看法。尤其他熟稔兩岸交流法律條文，此次演講見解精闢、內容豐富，獲得與會80餘名學員一致的好評。

中華奧會表示兩岸體育交流規範宣導講座今年度至少辦理20場，邀請最富經驗的講師前往協會進行分享，了解各種規定及注意事項，希望未來兩岸體育有更好的良性互動與交流合作模式。