賽事心得／普悠瑪鐵人三項 從7hr 到 5hr52min

2018年CT 226之後覺得跑步實在太爛，就參加garmin PB班先專心練跑步，接著吳志銘老師的GD runner 把全馬成績推到3”38，今年就設定一定要來驗證鐵人可以如何的表現，sub6 為首要目標。前一天帶著興奮的心情入住凱旋星光，一陣舟車勞頓忙碌到10點入睡但1點多就醒來，還睡不著，翻來覆去盤算著外面的雨勢，直到3點多才又睡著，其實最近許多因素，一直睡不好，這睡眠中斷與不足為後面心跳飆高導致抽筋埋下伏筆。5:00 起床，到一樓餐廳吃飯，約6點出門到會場，7：40游泳開始，賽前設定44-45分，去程沿著纜線浮球游，時時起來定位速度沒有出來方向也很不確定，到肉粽轉折點看一下手錶22分左右達標，回程往岸邊游看著水下階梯往前速度就很順也刷回許多人，游出42分47秒，比預期快。

上岸小跑轉換開始騎車，今天天氣大好，不熱北上小逆風，此時右側腹開始隱隱作痛，幾次調整姿勢按壓都沒有改善，回想早餐除了熟悉的吐司咖啡蛋堅果，又多吃了滷肉飯和稀飯（是有多怕肝醣不夠Orz... ），賽前真的是要吃習慣的東西啊，怎麼一時腦昏犯了大忌.....小嘔了幾次還真的邊騎邊吐，一直快到東河包子消化完了才好轉（下車再買顆包子....喂...），其實一路也都發現心跳降不下來約135-140，盡量壓在135以下但只要一出力馬上就又回到135左右，賽前幾次模擬都能控制在130內，想說應該是比賽興奮或是前一晚沒睡好，騎起來也不感覺到疲累，控制瓦數在30秒平均約185W左右（80%FTP），就這樣騎了...不過這應該也是這樣就造成後面.....。

去程上坡逆風騎出1hr25分均速 31.7 km/hr，但應該太快了，回程順風一直壓心律，均速34.3km/hr，全程2hr43分，NP 188瓦 ，我的賽道紀錄，比預期快了。

直到出T2 才知道事情大條了，跑沒100公尺，股四頭開始微微抽搐，經驗告訴我再這樣硬跑只會更慘，於是開始停在路邊拉筋舒緩，心裡幹聲四起，前面的演出百分百成功甚至超標啊...這下去只會毀了一切，想辦法跟這抽筋和平共處吧！

只好6分速慢慢跑，約2公里休息站為一個目標，妙妙和喬崴在馬亨亨大道路邊一直為我打氣加油，以為sub6沒有機會了但至少成績不要太難看還是撐住吧! 113 是繞馬亨亨3圈，第三圈約剩6公里，看到妙妙，喬崴但我真的沒力，決定走一會吃補給，Gel ，BCAA 吞下去，喬崴也在後面跟我走了一段。

但這時算一算應該還有機會哦，妙妙喬崴喊了爸比加油，力量都來了，提腿前進，就這樣嘎屌拿到最後一個信物，回程3-4公里左右還剩半小時，不要爆掉還有機會啦! “我不是只要完賽就好”，專注.放鬆大腿...最後中華橋頭遇到阿信，還不相信已經快到終點，轉彎看到拱門，振臂歡呼!不知道的人以為是總一回來般的興奮...其實是我自己心中的第一名啦...大會人員廣播 624 張志光 5小時52分不錯的成績!

其實檢討腳踏車若慢個5分鐘，也許跑步可以賺個15分鐘回來，賽前設定高標 540 其實是有機會的，沒有拿到高標就下次再拚了，sub6至少對得起辛苦訓練的自己.從2016年7hr04分到2020年5hr52分，Beat yesterday!這次要感謝好多人，GD 吳志銘老師 賽前一個多月幫我調整課表度過了巔峰期，幾次模擬賽也都是在老師的督促下才有動力去完成，還有LBJ Chang 黑科技在我肌力訓練上的指導

然後是鐵馬牧場 阿信，Scott把我拉進群組也讓我跟著他們西濱，台三繞圈團練，腳踏車進步很多，也擺脫獨自訓練的無聊.然後有機會認識許多神人和志同道合的鐵友，這是最大收穫.可惜許多人沒有照到像

另外還想說的是頹廢鐵人鐵蝦們因為許多因素下半年都沒有比賽，我都穿著頹廢車衣騎車與你們同在，希望明年還可以一起衝一波阿~

最後當然還要感謝老婆，家人給我時間空間甚至賽道上的支持和鼓勵，才能完成.當然還有老天爺，這麼好的天氣，平安完賽，讓最近諸事陰霾多了一點正面的力量!加油吧!

還許多好朋友沒有照到像阿~