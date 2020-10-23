精華影輯／一日八五山單車路線導覽
因為原本要舉辦的鐵馬山城挑戰尖石八五山
((延期舉行))
我們還是先來看一下
由三鐵選手柯俞東和殷婉柔
帶領大家騎往八五山這條路線的沿途風景及經驗分享
(原本賽事路線途中都有設補給站)
一開始從新竹縣政府出發
經由義民路再經過新埔,關西
到達台3線
再接台3線前往內灣
(台3線轉內灣上八五山是95k的路線,不轉內灣是55k路線)
通過內灣進入尖石鄉
到達120線32.5k處
開始上上下下爬升
最後到達山上八五大橋處折返
再下山回到台3線
沿著山豬湖堤防
騎回新竹縣政府
風景非常棒且有挑戰性的路線
感謝柯俞東和殷婉柔的介紹及分享
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