精華影輯／一日八五山單車路線導覽

因為原本要舉辦的鐵馬山城挑戰尖石八五山

((延期舉行))

我們還是先來看一下

由三鐵選手柯俞東和殷婉柔

帶領大家騎往八五山這條路線的沿途風景及經驗分享

(原本賽事路線途中都有設補給站)

一開始從新竹縣政府出發

經由義民路再經過新埔,關西

到達台3線

再接台3線前往內灣

(台3線轉內灣上八五山是95k的路線,不轉內灣是55k路線)

通過內灣進入尖石鄉

到達120線32.5k處

開始上上下下爬升

最後到達山上八五大橋處折返

再下山回到台3線

沿著山豬湖堤防

騎回新竹縣政府

風景非常棒且有挑戰性的路線

感謝柯俞東和殷婉柔的介紹及分享

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