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高球／緯創女子公開賽次輪 李旻守住優勢力拚冠軍

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
李旻在強風中繼續領先排行榜。圖／TLPGA提供／鍾豐榮攝影
李旻在強風中繼續領先排行榜。圖／TLPGA提供／鍾豐榮攝影

總獎金6百萬，為新冠肺炎疫情後獎金最高的女子台巡賽緯創女子公開賽，今天進行第二輪賽事，首日領先的旅美選手李旻，依舊以總桿139桿繼續保持領先，「宜蘭球后」石澄璇連續兩天都是紅字，以141桿暫列第二。

緯創女子公開賽第二輪天侯狀況不理想，第一輪領先的李旻，今天以73桿繳卡，仍以5桿之差領先所有選手，她賽後接受訪問時表示，有一陣子沒有穿雨衣比賽，所以前幾洞略有「卡卡」的感覺，「今天有幾洞的開球不好，此外，有些4桿洞必須當做5桿洞來打，而在這種天氣下難免會失誤，還好短桿和推桿保持一定的水準，救了好幾個par。」

從宜蘭北上參賽，「宜蘭球后」石澄璇借宿親戚家，但卻忘了攜帶雨衣、雨褲，今天穿著薄外套和短褲上場，打完前11洞，她抓了3隻鳥，但後面受到天氣影響，吐回2桿，最後以總成績低於標準桿3桿暫列第二。

石澄璇表示，今天上球道率比第一輪好很多，所以第二桿輕鬆一些；打到後九，感覺有點冷，手感也受影響，吞下3個柏忌，還好最後一洞抓鳥，名次才又回升，離開球場時，她笑著說為了手感和成績，會立刻去買雨衣。

旅美好手程思嘉今天平標準桿，總成績並列第三，她表示，今天的天氣確實不好，有幾桿的處理不夠完美，然而能打出平標準桿，已經是可以接受的成績。母親擔任這場比賽的桿弟，程思嘉說，有點在美國打Symetra Tour的感覺，媽媽陪著打18洞，心理上很有幫助。

程思嘉 李旻

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